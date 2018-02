Der Grüninger Gilles Roulin wird an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nicht nur die Abfahrt vom Donnerstag, sondern auch den Super-G vom Freitag bestreiten. Roulin wurde neben Beat Feuz, Mauro Caviezel und Thomas Tumler von Swiss-Ski als Schweizer Starter bestimmt

Für Carlo Janka bleibt die Kombination (15. Platz) damit der einzige Einsatz an den Winterspielen in Südkorea und der gesamten Saison. Janka durfte mit einem angerissenen Kreuzband und ohne Weltcup-Resultate nach Pyeongchang mitreisen. Es gelang ihm in den Trainings und in der Kombi-Abfahrt aber nicht, sich für Starts in den Speed-Disziplinen aufzudrängen. Weitere Rennen wird der Riesenslalom-Olympiasieger von 2010 in diesem Winter keine bestreiten.

Auch Küng darf nicht mittun

Auch Patrick Küng hatte bei der Selektion für den Super-G das Nachsehen. Der Abfahrts-Weltmeister von 2015, der in den Super-G der laufenden Weltcup-Saison ohne Punkte geblieben ist, reist ohne Renn-Einsatz zurück in die Schweiz. «Don't forget to smile! Olympia ist für mich vorbei. Ich war nicht in der Form, die ich mir gewünscht hätte. Aber das Leben geht weiter», twitterte der 34-jährige Glarner.

Bestätigt wurde zugleich das Aufgebot für die technischen Disziplinen. Im Riesenslalom werden Loïc Meillard, Gino Caviezel, Justin Murisier und Luca Aerni starten, im Slalom Aerni, Meillard, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern. (sda/zo)