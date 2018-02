Das zweite Training zur Männer-Abfahrt fand mit halbstündiger Verspätung statt. Grund war der starke Wind im oberen Teil. Die Fahrer mussten das Training deshalb vom eigentlichen Super-G-Startort in Angriff nehmen.

Gut zurecht gekommen

Gilles Roulin kam mit den Umständen auf der Strecke im Jeongseon Alpine Center trotzdem gut zurecht und verlor als 17. lediglich 1,3 Sekunden auf den italienischen Trainingsschnellsten Christof Innerhofer.

Noch am Vortag lag der Grüninger fast 2,5 Sekunden hinter dem Trainingsbesten Manuel Osborne-Paradis aus Kanada zurück. Daraus resultierte lediglich Rang 36.

Die Verantwortlichen von Swiss Ski belohnten Roulins Steigerung mit einem fixen Startplatz für die Olympia-Abfahrt.

Der 23-jährige Oberländer wurde nämlich – gemeinsam mit Mauro Caviezel – von den Coaches nach dem zweiten Training für das Rennen vom Sonntag selektioniert.

Dieser überzeugte wie schon im ersten Training. Er schaffte es als Siebter wie am Vortag – als er sogar Rang 3 erreichte – unter die Top 10.

Auch die weiteren Schweizer konnten sich allesamt verbessern. Der ohnehin gesetzte Topfavorit und Leader im Abfahrtsweltcup Beat Feuz beispielsweise fuhr die viertschnellste Zeit.

Janka macht Werbung in eigener Sache

Und eine gute Performance gelang wiederholt Carlo Janka (14.), der es bekanntlich nur dank der Medizinalklausel überhaupt nach Pyeongchang geschafft hatte und damit unter besonderer Beobachtung der Swiss-Ski-Führung steht.

Er wird nun im Abschlusstraining mit Marc Gisin und Patrick Küng um den letzten Platz kämpfen.

Kombination-Plätze vergeben

Vergeben wurden auch die Startpositionen für die Kombination. Nebst Caviezel, Justin Murisier und Luca Aerni wird Janka für die Schweiz am Start stehen.

Die Wetterprognosen für Jeongseon für die kommenden Tage sind allerdings nicht sehr gut. Bis am Dienstag sind starke Winde prognostiziert. (zo/sda)

Männer. Zweites Training für die Abfahrt am Sonntag und die Kombination am Dienstag (verkürzte Strecke): 1. Innerhofer (ITA) 1:18,97. 2. Jansrud (NOR) 0,01 zurück. 3. Feuz (SUI) 0,44. 4.* Mayer (AUT) 0,45. 5. Svindal (NOR) 0,63. 6. Bennett (USA) 0,65. 7. Caviezel (SUI) 0,68. 8.* Reichelt (AUT) 0,69. 9. Dressen (GER) 0,70. 10. Aamodt Kilde (NOR) 0,76. 11. Fill (ITA) 0,89. 12.* Paris (ITA) 0,94. – Ferner die Schweizer: 14. Janka (SUI) 1,05. 17. Gilles Roulin (Grüningen) 1,30. 19. Gisin (SUI) 1,36. 25. Patrick Küng (SUI) 1,54. 42. Thomas Tumler (SUI) 2,57. 53. Justin Murisier (SUI) 3,44. 56. Luca Aerni (SUI) 3,63. –* Torfehler. – 83 gestartet, 82 klassiert.