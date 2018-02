Wetzikon, Rüti, Grüningen. Die drei Fasnachtshochburgen des Zürcher Oberlandes feiern dieses Jahr zeitgleich am Wochenende vom 17. bis 19. Februar.

In Wetzikon und Grüningen ist der Umzung vom Sonntagnachmittag der wichtigste Publikumsmagnet. Die Umzüge locken jeweils etliche tausend Oberländer an die Strassenränder im Grüninger Stedtli und an die Robenhauser Weststrasse.

Rüti: 80 Stutz für den Bierkommers

In Rüti ist der Bierkommers vom Samstagnachmittag, Start um 13.30 Uhr, der Dreh- und Angelpunkt der Fasnacht. Dahin kommt man allerdings nur als erwachsener Mann und auch nur als Mitglied der Fasnachtsgesellschaft Hilaria Rüti. Und man muss sich den Anlass einiges kosten lassen: Der Eintrittspreis beträgt 80 Franken. Dazu kommen 30 Franken Jahresbeitrag für die Mietgliedschaft bei der Hilaria.

Es gibt allerdings auch kostengünstigere Angebote der Fasnachtsgesellschaft. Namentlich den Maskenball vom Samstagabend ab 20.30 Uhr in der Halle Schwarz, zu dem Gäste bis 23 Uhr kostenlos eingelassen werden. Ausserdem steigt am Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr, ebenfalls in der Halle Schwarz in Rüti ein Kindermaskenball – mit freiem Eintritt.

Wetzikon: Zehn Stutz für den Umzug

Und wenn wir schon bei Eintritten sind: In Wetzikon kostet ausgerechnet der Fasnachtsumzug Eintritt – namentlich 10 Franken pro Person. Der Grund: Die Guggenmusiken von nah und fern generieren relativ hohe Kosten, die die Robenhauser Fasnachtsgesellschaft nicht allein mit den Einnahmen von den beiden Maskenbällen an den Vorabenden stemmen kann.

Kommt dazu, dass die beiden keinen Eintritt kosten. Am Freitag steht die Sause unter dem Motto Hawaii. Am Samstag geht sie mit der Beizenfasnacht einher. Start in der Turnhalle Robenhausen ist jeweils um 20.30 Uhr.

Grüningen: 20 Stutz für den Maskenball

Bleibt noch die Fasnacht Grüningen. Sie findet nach klassischem Muster statt: Kindermaskenball und Maskenball am Samstag, Umzug am Sonntag. Am Samstagnachmittag geht’s um 13.30 Uhr mit den Kindern in der Mehrzweckhalle Aussergass kostenfrei los, der Maskenball steigt dann ab 20 Uhr ebendort. Übrigens der einzige, der von Beginn weg kostet: 20 Franken pro Eintritt, respektive 10 Franken, wenn man erst nach 1 Uhr morgens zur Party stösst.

Auch den Umzug kann man nicht gratis geniessen. Man muss eine Klammer (5 Franken) oder einen Pin (7 Franken) bei einem Helfer am Strassenrand kaufen, um ihm beiwohnen zu können. Er geht beim Gasthof Hirschen um 13.33 Uhr los und führt zum Landgasthof Adler. Gut zwei Dutzend Fasnachtsgruppen, darunter viele Guggen, werden durch die Strasse ziehen.