Mit der Nachfrist hat sich in Grüningen die Ausgangslage für die Gemeindewahlen geändert. Was anfänglich nach einer Wahl ohne Auswahl aussah – sieben Kandidierende für sieben Sitze -, wird mit der neu kandidierenden Susanne Gutknecht (parteilos) nun doch noch spannend.

Die 51-Jährige begründet ihren späten Entscheid denn auch damit: «Für einen Gemeinderat mit fünf neuen Mitgliedern ist eine Wahl mit gleicher Anzahl Kandidaten wie Sitze keine richtige Wahl, sondern ein Armutszeugnis», schreibt Gutknecht in einer Medienmitteilung. «Daher habe ich mich entschlossen, ebenfalls zu kandidieren und den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu geben, ihre Wunschkandidaten klar zu benennen.»

Seit 24 Jahren in Grüningen

Politisch ist die Kommunikationsfachfrau noch ein unbeschriebenes Blatt. Sie war nach eigenen Angaben jedoch acht Jahre in der Kulturkommission tätig, sei gut vernetzt und wohne seit 24 Jahren in Grüningen. «Grüningen ist ein lebenswerter Wohnort, dafür will ich mich aktiv einsetzen und mitgestalten.»

Die FDP geht mit den beiden bisherigen Gemeinderäten Rubino Marconi und Walter Pfister sowie Sascha-Max Steinegger (neu) ins Rennen. Die SVP stellt drei Neue: Carlo Wiedmer (als Gemeindepräsident), Andreas Spring und Martin Jenny. Ebenfalls in den Gemeinderat einziehen möchte Susanna Niederberger-Müller (parteilos).