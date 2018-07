Der neue Grüninger Gemeinderat hat sich an seiner ersten Sitzung vom 3. Juli für die Legislaturperiode 2018 bis 2022 konstituiert. Die zwei bisherigen Walter Pfister (FDP) und Rubino Marconi (FDP) verbleiben in den Ressorts Hochbau beziehungsweise Finanzen und Werke. Carlo Wiedmer (SVP) übernimmt von Susanna Jenny (parteilos) nicht nur das Präsidium, sondern auch das Landwirtschaftsressort. Die Liegenschaften werden neu nicht mehr dem Fürsorge- sondern dem Gesundheitsressort angegliedert und von Susanne Gutknecht (parteilos) geführt. Die Fürsorge geht derweil von der SVP- in die FDP-Hand: Marianne von Euw (SVP) übergibt an Sascha-Max Steinegger (FDP). Die beiden neuen SVP-Gemeinderäte Andreas Spring und Martin Jenny übernehmen von ihren Parteikollegen Markus Hugger und Sonja Schmid das Tiefbau- beziehungsweise Sicherheitsressort.

Die Grüninger Ressortverteilung für die Legislaturperiode 2018 bis 2022 in der Übersicht: