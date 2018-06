Alles top. Bestnoten in jeder Hinsicht. Das war das Resultat der letztjährigen Kundenbefragung der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO). Ein Jahr später schaut die Sache anders aus. Mehrere Dienstleistungen sind teils deutlich tiefer beurteilt worden als im Vorjahr. Die VZO schreiben in einer Mitteilung, die Führungsetage sei mit dieser Entwicklung nicht zufrieden.

In der Mitteilung bezeichnet sich die VZO selber als leuchtenden Stern, der nun an Glanz verloren habe. Zwar sei das wichtigste Kriterium der Befragung, das Erreichen von Anschlüssen, auf Vorjahresniveau geblieben. Das zweitwichtigste, die Pünktlichkeit, werde allerdings schlechter bewertet. Zufrieden seien die Kunden mit dem Fahrpersonal, zumindest was die Fahrweise, den Verkauf von Tickets und die Freundlichkeit angeht. Diese Punkte seien sehr gut bewertet worden. Weniger zufrieden als im Vorjahr seien die Fahrgäste jedoch mit dem Erscheinungsbild der Fahrerinnen und Fahren und mit der Wartedauer der Chauffeure, bis alle Fahrgäste ein- und ausgestiegen sind.

Innen top, aussen Flop

Schliesslich hat die VZO laut Befragung ein Sauberkeitsproblem. Das Innere der Fahrzeuge sei zwar wie im Vorjahr hoch bewertet worden. «Deutlich schlechter», so die VZO, werde jedoch die Sauberkeit des Äusseren der Busse beurteilt. Und auch mit der Sauberkeit der Haltestellen seien die Fahrgäste weniger zufrieden. Die VZO betont allerdings, dass die Haltestellen den Gemeinden gehören, die für deren Reinigung verantwortlich seien.

Schlechter als im Vorjahr habe zudem die Fahrgastinformation im Störungsfall abgeschnnitten. Letztes Jahr hatte dieser Punkt noch Rekordresultate verzeichnet.

VZO kündigt Massnahmen an

Die VZO-Führung spricht in der Mitteilung von «einer Kehrtwende». In den letzten Jahren habe sich die Kundenzufriedenheit jährlich verbessert, die VZO hätten sich sogar zum besten Busbetrieb im Kanton gemausert gehabt. «Die aktuellen Umfrageresultate sind eine Enttäuschung», heisst es. Die Ursachen seien derzeit noch unklar. Die bestehenden Prozesse und Abläufe in allen Abteilungen würden nun untersucht. Verbesserungsmassnahmen seien dann die Folge davon. Die VZO ist alarmiert: «Der Druck ist hoch, denn bereits im Herbst werden die Kunden nächstmals über ihre Zufriedenheit befragt.»