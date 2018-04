Grüningens schliesst das Jahr 2017 viel besser ab als Erwartet: Die Rechnung weist ein Plus von 1'850'000 Franken aus. Budgetiert waren lediglich 124'000. Das obwohl der ordentliche Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen ist, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt. Die Grundstückgewinnsteuern seien hingegen stark gestiegen, ebenso die Quellensteuern.

Mehrkosten durch neue Filterpumpe

Mehrkosten gegenüber dem Budget seien bei der Gemeindeverwaltung durch den Anschluss an ein Rechenzentrum entstanden. In der Badi mussten zudem Filterpumpe und -arma­turen ersetzt werden. Bei der Alterssiedlung wurde durch Mieterwechsel eine zusätzliche Wohnung saniert, was ebenfalls zu einer Kostenüberschreitung führte. Dagegen seien in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen, Strassen und Abschreibungen Minderkosten entstanden.

Tiefere Nettoinvestitionen

Auch seien die Investitonen deutlich geringer als ausgefallen, als voranschlagt, schreibt die Gemeinde weiter. Grund dafür seien vor allem Minderausgaben bei den Verwaltungsliegenschaften, den Ge­meindestrassen und dem Elektrizitätswerk. Anderseits hätten sich Mehrausgaben bei der Alterssiedlung und der Abwasserbeseitigung ergeben. Aufgrund der geringeren Nettoinvestitionen fallen auch die ordentlichen Ab­schreibungen tiefer aus.

Der Ertragsüberschuss des Elektrizitätswerks von etwas über 100'000 Franken fliesst in die Spezialfinanzierung.

Das Eigenkapital der Politischen Gemeinde steigt mit dem Ertragsüberschuss auf 7‘500'000 Franken.