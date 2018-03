Bei den Wahlen von Grüningen geht es auch ein wenig um die Nachbarsgemeinde Bubikon: Nachdem der Gemeindeschreiber Matthias Willener Ende Januar nach Mobbingvorwüfen zurückgetreten ist, übernahm sein Stellvertreter Carlo Wiedmer (SVP) das Amt interimsmässig. Dieser stellt sich in Grüningen am 22. April zur Wahl als Gemeindepräsident. In Bubikon will er womöglich trotzdem weiterhin Gemeindeschreiber bleiben.

Die Doppelbelastung sei kein Problem, sagte er zumindest unlängst gegenüber dem ZO/AvU. Im Gegenteil: Er sei der Meinung, dass die Doppelfunktion nur Vorteile bringe. Vittorio Jenni, stellvertretender Amtsleiter des kantonalen Gemeindeamtes, meinte hingegen: «Bei interkommunaler Zusammenarbeit kann es zur Befangenheit kommen». Das bedeute, dass diese Person bei gewissen Geschäften in den Ausstand treten müsse.

Wiedmer wird, sofern er gewählt wird, Susanna Jenny (parteilos) ablösen, die zwölf Jahre im Amt war. Sollte er die Wahl als Gemeinderat nicht schaffen, dürfte ein zweiter Wahlgang nötig werden, um einen Gemeindepräsidenten zu bestimmen.

Drei Mal SVP, drei Mal FDP

Während niemand gegen Wiedmer um das Präsidium kämpfen will, gibt es für die sieben Gemeinderatssitze acht Kandidaten. Davon sind mit Rubino Macroni (FDP) und Walter Pfister (FDP) lediglich zwei Bisherige dabei. Marconi ist momentan Grüningens Finanzvorsteher, Pfister leitet das Hochbauamt. Mit Sascha-Max Steinegger bemüht sich zudem ein neuer FDP-Politiker um einen Sitz im Gemeinderat.

Auch die SVP versucht, die drei Sitze, die sie in der Amtsperiode von 2014 bis 2018 innehatte, zu verteidigen. Dazu schickt sie neben Wiedmer die politisch unerfahrenen Martin Jenny und Andreas Spring ins Rennen. Derweil versucht Susanna Barbara Niederberger-Müller einen Sitz für die EVP zu gewinnen. Eine EVP Grüningen existiert allerdings nicht, Niederberger-Müller ist Mitglied in der EVP des Bezirks Hinwil.

Das Gemeinderatsfeld wird komplettiert von der parteilosen Susanne Gutknecht, die sich erst in der Nachfrist für eine Kandidatur entschieden hat und damit eine stille Wahl verhinderte. Sie wolle den Grüninger mit ihrer Kandidatur eine echte Wahl ermöglichen, begründet sie den Schritt.

Für die Schul- und die Kirchenpflege wurden hingegen trotz Nachfrist nicht genug Kandidaten gefunden. Für die beiden eigentlich fünfköpfigen Gremien stehen nur vier, beziehungsweise drei Kandidaten bereit. Die vakanten Sitze dürften erst in einem zweiten Wahlgang vergeben werden.

Unumstrittene Präsidien

Von Beständigkeit geprägt ist indes die evangelisch-reformierte Kirchenpflege. Alle drei Kandidaten, die sich für die Amtsdauer 2018 bis 2022 wählen lassen, waren schon bis anhin Mitglieder in der Behörde. Präsidentin bleibt Ruth Füllemann Gut (parteilos).

Zur Wahl für das Präsidium der Schulpflege Grüningen stellt sich die neue SVP-Frau Karin Jeber. Konkurrenz hat sie keine.

Anders präsentiert sich die Ausgangslage für die Rechnungsprüfungskommission (RPK): Die bisherigen Mitglieder wollen sich mit Ausnahme von Jürg Reibenschuh (FDP) nicht wiederwählen lassen. Dank fünf neuer Kandidaten gibt es trotzdem mehr Anwärter, als die Kommission Sitze hat. Unumstritten ist hingegen das Präsidium: Es kandidiert lediglich der ebenfalls neue Matthias Huber (FDP).

