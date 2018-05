«Die Leistung meiner Mannschaft war tiptop, das gibt es überhaupt nichts auszusetzen», sagte Gossau-Trainer Antonio Limata nach dem 4:1-Erfolg seiner Schützlinge in Veltheim. Tatsächlich waren die Oberländer von Beginn weg dominant aufgetreten. Sie liessen Ball und Gegner laufen und gingen dank Captain und Geburtstagskind Kündig früh in Führung. Müller erhöhte auf 2:0, und nachdem die abstiegsgefährdeten Winterthurer verkürzt hatten, stellte Perot den alten Abstand noch vor der Pause wieder her.

Spätestens als Veltheim nach einer Stunde durch eine Rote Karte dezimiert wurde, konnte es am Ausgang der Partie keine Zweifel mehr geben. Carnuccio verwandelte einen Freistoss direkt zum 4:1 und der FCG blieb bis zum Schlusspfiff das überlegene Team. Es war eine souveräne Vorstellung des Tabellenzweiten, der laut Limata «mit dem letzten Aufgebot» angetreten war – am Ende durfte gar noch Ersatzkeeper Ege für ein paar Minuten im Sturm mittun.

Veltheim - Gossau 1:4 (1:3). – Tore: 11. Kündig 0:1. 24. Müller 0:2. 37. Fresneda 1:2. 40. Perot 1:3. 78. Carnuccio 1:4.