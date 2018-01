Mit 17 Personen rückte die Feuerwehr am Mittwochabend an die Laufenbachstrasse aus. Ein Kurzschluss in einem Liftmotor löste die Brandmeldeanlage im Alters- und Pflegeheim Rosengarten aus. Es sei niemand verletzt worden, teilt die Feuerwehr mit. Der Einsatz dauerte zwei Stunden.

Strassen gesperrt

Der Einsatz im Alters- und Pflegeheim war für die Gossauer Feuerwehr der zweite. Bereits am frühen Mittwochmorgen rückten die Einsatzkräfte wegen dem Wintersturm «Evi» aus. Auf der Hardstrasse zwischen Grüt und Bertschikon, sowie auf der Fuchsrütistrasse in Ottikon fielen mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Die Strassen wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. (mig)