In Oberottikon wird die Grüningerstrasse während zwei Tagen wegen Belagsarbeiten vollständig gesperrt. (Archivbild: Nicolas Zonvi)

Seit dem 3. April erneuert das kantonale Tiefbauamt an der Grüningerstrasse im Bereich der Bushaltestelle Strick in Oberottikon die Abschlüsse und den Fahrbahnbelag sowie Teile der Entwässerungsleitungen. Zudem werden laut einer Mitteilung die Bushaltestellen Strick «hindernisfrei und normgerecht» ausgebaut. Zur Erhöhung der Sicherheit für die Fussgänger werde eine Mittelinsel erstellt.

Die Bauarbeiten neigen sich dem Ende zu, schreibt das Tiefbauamt. Um die Belagstragschicht in der Grüningerstrasse einwandfrei einbauen zu können, müsse die Einmündung Hinwilerstrasse in die Grüningerstrasse gesperrt werden. Die Erreichbarkeit der betroffenen Liegenschaften sei gewährleistet. Die Sperrung der Einfahrt in die Hinwilerstrasse dauert vom Mittwoch, 4. Juli, um 7 Uhr, bis Mittwoch, 11. Juli, um 5 Uhr.

Zweitägige Vollsprerrung

Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss die Grüningerstrasse in Oberottikon aus Gründen der Effizienz, der Einbauqualität sowie der Arbeitssicherheit für sämtlichen Verkehr rund zwei Tage gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 9. Juli, um 06.30 Uhr, und dauert bis Mittwoch, 11. Juli, um 5 Uhr. Die Belagsarbeiten sind witterungsabhängig. Bei schlechtem Wetter können sie sich verlängern oder müssen auf einen neuen Termin verschoben werden, heisst es in der Mitteilung.

Während der Vollsperrung sind die Liegenschaften im Bereich der Vollsperrung mit Fahrzeugen nicht erreichbar. Die Erreichbarkeit ist mit wenigen Ausnahmen rückwärtig möglich. Das Tiefbauamt bittet die betroffenen Anwohner, die Umleitung gemäss Plan zu nutzen.

Die Anwohnenden jener Liegenschaften, die nur über die Grüningerstrasse erreichbar sind, müssen ihre Fahrzeuge ausserhalb des Baubereichs parkieren, sofern sie während der Vollsperrung darauf angewiesen sind.

Die Fussgänger werden während der Bauarbeiten umgeleitet, ebenso die Buslinie 867. Die Haltestelle Ottikon, Strick wird nicht bedient. Als Alternative bietet sich die Haltestelle Ottikon, Kreisel an. Entsprechenden Fahrgastinformationen an den Haltestellen und in den Bussen müssen beachtet werden.

Bei Fragen und Anliegen steht die Bauleitung, Mauro Almeida, Buchmann Partner AG, unter Telefon 044 905 80 60, zur Verfügung. (zo)