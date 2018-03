Gemeinderat und RPK müssen ihre Kandidaten noch an der Urne ausmerzen, die anderen Behörden sind bereits gewählt. (Archivbild: Nicolas Zonvi)

Gossaus Behördenwahlen verlaufen heuer nicht ganz so ruhig wie noch vor vier Jahren, als es lediglich in der RPK zur Kampfwahl kam. Dennoch sind zwei Behörden bereits jetzt still gewählt: Die Schulpflege und die Sozialbehörde.

Mit der Einführung der Einheitsgemeinde schrumpft die Schulbehörde um zwei Sitze auf deren sieben. Und die nun still gewählte Schulpräsidentin Katharina Schlegel (Frauenpodium) hat damit auch den ersten Gemeinderatssitz auf Nummer sicher.

In der Behörde bleibt zumindest personell – mal abgesehen von der Kürzung der Sitze – alles beim Alten. Sämtliche still gewählten Mitglieder sind bisherige Schulpfleger. Weg fallen einzig die bisherigen Sabine Rechsteiner und Franziska Hornecker.

Ebenfalls still gewählt sind die vier Mitglieder der Sozialbehörde, die sich aus je zwei neuen und zwei bisherigen Mitgliedern zusammensetzt . Das Präsidium der Behörde übernimmt ein Mitglied des Gemeinderats.