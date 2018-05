Gossaus Jonas Müller (rechts) zeichnete sich beim 4:4 in Unterstrass als Doppeltorschütze aus. (Archivbild: Robert Pfiffner)

Der FC Gossau legte auswärts gegen Unterstrass los wie die Feuerwehr, führte bald mit drei Längen Vorsprung und konnte überdies ab Mitte der ersten Hälfte in Überzahl agieren. Er büsste die Führung ein, traf in der 90. Minute ein viertes Mal und musste sich nach einem letzten Gegentor in der Nachspielzeit mit einem 4:4-Unentschieden bescheiden. Und doch gab sich FCG-Coach Toni Limata ganz gelassen: «Natürlich hätten wir mit ein wenig Cleverness diese Partie für uns entscheiden müssen. Doch Unterstrass hat das gut gemacht und sich den Punkt verdient», sagte er, dem Gegner Tribut zollend.

Die Gossauer benötigten in Zürich keine Minute, um dank eines Treffers von Jonas Müller in Führung zu gehen. Nach einem Doppelschlag von Irminger und wiederum Müller lagen die Gossauer nach 20 Minuten 3:0 voran, und als das Heimteam nach einem Platzverweis auch noch um einen Spieler dezimiert wurde, war die Vorentscheidung vermeintlich bereits gefallen.

Doch plötzlich riss bei den zuvor sehr stark aufspielenden Oberländern der Faden, während die nie aufsteckenden Unterstrasser besser wurden. Noch vor der Pause gelang ihnen der Anschlusstreffer. Kurz nach dem Seitenwechsel stand es 2:3 und nach einer Stunde mussten die Gossauer gar den Ausgleich hinnehmen. Als Gashi in der 90. Minute den FCG noch einmal in Führung schoss, schien dieser doch noch die drei Punkte einfahren zu können. Doch Unterstrass hatte abermals eine Antwort bereit.

Unterstrass - Gossau 4:4 (1:3).- Tore: 1. Müller 0:1. 19. Irminger 0:2. 21. Müller 0:3. 38. 1:3. 52. 2:3. 63. 3:3. 90. Gashi 3:4. 93. Penalty 4:4.