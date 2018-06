Der Gossauer Roman Gachnang (rechts) trug sich beim 8:2-Erfolg seines Teams gegen Rümlang zwei Mal in die Torschützenliste ein. (Archivbild: David Kündig)

Gossau scherte sich gegen Rümlang nicht darum, dass der Gegner dringend siegen musste, um nicht vorzeitig als zweiter Absteiger neben Rafzerfeld festzustehen. Die Gäste zeigten zwar nicht einmal ihr schlechtestes Spiel und erspielten sich ebenfalls einige Gelegenheiten, waren gegen die bestens aufgelegten Oberländer aber gänzlich chancenlos. Sie verloren gleich mit 2:8 und spielen in der nächsten Saison wieder in der dritten Liga.

Die Gossauer zeigten im Riet von Beginn weg, wer Herr im Haus ist. Tiago Alves traf schon nach wenigen Minuten ein erstes Mal, Captain Kündig verwandelte einen Penalty zum 2:0 und Christen sowie zweimal Jonas Müller schraubten das Skore noch vor der Pause mehr als vorentscheidend in die Höhe.

Erst nachdem Gachnang das halbe Dutzend voll gemacht hatte, nahm der FCG bei den hohen Temperaturen den Fuss vom Gas, so dass die bemitleidenswerten Rümlanger immerhin zwei Treffer erzielen konnten. Wiederum Gachnang und Christen stellten den alten Sechstore-Abstand zugunsten des Tabellendritten in den Schlussminuten aber wieder her.

Gossau - Rümlang 8:2 (5:0). - Tore: 8. Tiago Alves 1:0. 22. Kündig (Penalty) 2:0. 27. Christen 3:0. 30. J. Müller 4:0. 38. J. Müller 5:0. 50. Gachnang 6:0. 65. 6:1. 73. 6:2. 87. Gachnang 7:2. 89. Christen 8:2.