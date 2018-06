Der FC Gossau hat es verpasst, mit einem Sieg zum Abschluss die Saison auf dem zweiten Platz abzuschliessen. Weil die Oberländer aber Moral bewiesen und auswärts gegen Oerlikon/Polizei gleich dreimal einen Rückstand wettzumachen vermochten, konnte Antonio Limata sowohl mit dem Resultat als auch mit dem 3. Platz in der Schlussrangliste gut leben. «Es wäre heute mehr dringelegen, aber es war insgesamt eine sehr gute Saison», sagte der FCG-Trainer nach dem 3:3.

Dass seine Mannschaft gegen Oerlikon nicht über ein Unentschieden hinauskam, lag einerseits am Gegner, der gegen Ende der Spielzeit immer besser in Schwung gekommen ist und auch gegen Gossau eine ansprechende Darbietung zeigte, und andererseits an der fehlenden körperlichen und geistigen Frische der Gossauer, denen nach einer langen Saison der letzte Biss abging. Weil dies auch für das Heimteam galt, kamen beide Teams zu einer Vielzahl an Torgelegenheiten, von denen die Stadtzürcher nach einer halben Stunde eine zu nutzen wusste. Topscorer Niffeler glich aber noch vor der Pause aus.

Im zweiten Abschnitt legte das Heimteam früh erneut vor. Tiago Alves sorgte mit einem sehenswerten Freistosstor aber umgehend wieder für den Ausgleich. Und auch als Oerlikon/Polizei eine Viertelstunde vor Schluss per Penalty ein weiteres Mal in Führung ging, hatten die Gäste eine schnelle Antwort bereit: Captain Kündig verwandelte ebenfalls einen Elfmeter zum finalen 3:3.

Oerlikon/Polizei - Gossau 3:3 (1:1). - Tore: 28. 1:0. 32. Niffeler 1:1. 47. 2:1. 56. Tiago Alves 2:2. 75 Penalty 3:2. 80. Kündig (Penalty) 3:3.