So sah der Wurstfund in Herschmettlen aus: (Foto: Facebook)

Hundehalter sind in Alarmhaltung, nachdem eine Spaziergängerin am Mittwoch im Wald bei Herschmettlen in Gossau eine verdächtige Wurst entdeckt hat. Sie fürchtete, dass es sich dabei um einen Köder für Hunde handeln könnte. Ob nun mit Gift oder mit Rasierklingen. Doch beim ersten Untersuch habe sie zumindest keine Klingen gefunden. Das schreibt sie in einem Facebook-Post, das bereits Dutzende Male geteilt wurde.

Sie hat die Wurst daraufhin in eine Tierarztpraxis gebracht. Diese konnte nach einem kurzen Untersuch aber Entwarnung geben. Sie habe herausgefunden, dass ein älterer Mann die abgelaufenen Würste im Wald entsorgt habe. Bleibt die Frage, mit welchem Grund. Die Spaziergängerin meint: «Er wollte den Füchsen vielleicht etwas Liebes tun.» Die Sache sei einfach heikel, weil in letzter Zeit viele Hunde vergiftet worden seien.