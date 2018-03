Vor vier Jahren kamen sie glimpflich davon. Die Gemeinderäte Gossaus wurden still und irgendwie klammheimlich ins Amt gewählt, während die Parteien sich die Haare rauften, dass sie keine Kampfwahl zustande gebracht hatten.

Eine Steigerungskurve seitens der Parteien stellt man auch bei den diesjährigen Wahlen nicht fest. Die Behörde wird theoretisch um einen Sitz reduziert, da mit Einführung der Einheitsgemeinde neu auch die Schulpräsidentin in der Exekutive sitzt. Weil Tiefbauvorsteher Marc Huber (parteilos) aber nicht mehr kandidiert, schien sich die Sache wieder wie von alleine zu ritzen. Die Parteien schickten sich jedenfalls nicht an, etwas an der Sitzverteilung zu ändern.

Zwei Sprengkandidaten

Als ganz so ruhig stellte sich die Situation dann aber doch nicht heraus. Mit dem ehemaligen Feuerwehrkommandanten Hans Schenkel und dem Fussballfunktionären Göpf Lehmann traten unverhofft zwei parteilose Sprengkandidaten in Erscheinung, die den Bisherigen zwei Sitze abluchsen wollen.

Dabei irritiert besonders die Kandidatur von Hans Schenkel, gilt doch bereits der bisherige Parteilose Salvatore Giorgiano als Vertreter der Feuerwehrfraktion. Wie gut Lehmanns Chancen stehen, ist schwer zu beurteilen. Aber an Gemeindeversammlungen hat die Stimmwucht der Fussballer schon mehrfach überraschende Entscheide herbeigeführt. Abschreiben kann man die beiden Neulinge also nicht.

Wen könnte es erwischen?

Zeitgleich kann man sich fragen, wer denn am ehesten auf der Abschussliste steht. Zwei der drei Ratsdinosaurier Jörg Kündig (FDP, 24 Jahre im Gemeinderat), der auch Gemeindepräsident bleiben will, und Heinrich Wintsch (SVP, 28 Jahre im Gemeinderat) wohl kaum. Elisabeth Pflugshaupt (SVP) ist zwar erst vier Jahre im Amt, hat aber die wählerstärkste Partei im Rücken. EVP-Mann Daniel Baldenweg (20 Jahre im Gemeinderat) bringt grosse Exekutiverfahrung, aber eine kleine Partei mit. Das könnte sich für ihn als Problem erweisen. Und Sylvia Veraguth Bamert hat ein ähnliches: Mit acht Jahren Exekutiverfahrung bringt sie Routine mit, aber das Frauenpodium ist eine eher kleine Partei, die zudem mit Schulpräsidentin Katharina Schlegel im Rat ohnehin schon vertreten sein wird.

Am ehesten erwischt es aber wohl Giorgiano, der eigentlich auf die Feuerwehrleute zählen müsste. Diese schickt ihm aber nun Konkurrenz in den Wahlkampf. Ob dahinter eine Unzufriedenheit mit seinem Wirken steckt, ist allerdings unklar.

Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die sechs bisherigen die sechs Sitze untereinander verteilen. Und die Folge davon wäre eine Frauenquote in der Exekutive, wie es sie zumindest in den letzten zwölf Jahren nicht mehr gegeben hat. Vor zwölf Jahren nämlich wählten die Gossauer eine reine Männerbehörde. Vier Jahre später stellte sich das Frauenpodium auf die Hinterbeine und brachte prompt zwei Frauen in der Behörde unter. Vor vier Jahren trat eine davon bereits nicht mehr an, doch die SVP schickte mit Elisabeth Pflugshaupt eine zweite Frau ins Rennen. Mit der bereits gewählten Katharina Schlegel könnte die Zahl nun auf drei ansteigen.

RPK: FDP will Mehrheit

Umstritten sind auch die Sitze in der RPK – und das, obwohl dort praktisch kein Stein auf dem anderen bleibt. Einzig CVP-Mann Patrick Umbach hat schon Erfahrung in der Behörde. Die anderen sind neue Kandidaten. Und drei der anderen fünf kommen aus den Reihen der FDP. Deren Ansinnen ist damit klar: Sie will nicht nur das Präsidium halten – mit Patrik Beetz. Sie will auch gleich die Mehrheit in der Behörde innehaben. Ob ihr das gelingt, wird insbesondere von den parteilosen Gegenkandidaten abhängen.