Die Gemeinde Gossau trauert um Andreas Stiefel. Nach langer Krankheit starb er am 17. Juli. Er wurde 80 Jahre alt. Seinen Angehörigen spricht die Gemeinde tief empfundenes Beileid aus.



Andreas Stiefel hat viel für die Gemeinde Gossau getan. In seiner Funktion als Finanzsekretär war er von 1966 bis 2001 in der Gemeindeverwaltung tätig und verantwortete das Finanz-, Rechnungs-, Lohn- und Versicherungswesen der Politischen Gemeinde und der beiden Schulgemeinden. Auch kümmerte er sich viele Jahre lang um die Finanzen der Evang.-ref. Kirchgemeinde.



Seine Leidenschaft für Zahlen prägte ihn schon seit frühester Jugend, und sie kam ihm im Beruf zugute: Er arbeitete akribisch genau und ging Differenzen auf den Grund. Laute Töne brauchte er nicht, doch er war stets interessiert an anderen Meinungen. Besonders angetan war er von komplexen Aufgabenstellungen, bei denen er hartnäckig, aber doch mit Augenmass nach der besten Lösung suchte.



Andreas Stiefel erlebte in der Gemeinde Gossau markante Entwicklungen. Der boomende Arbeitsmarkt führte zu neuen Arbeitsplätzen, Ausbau der örtlichen Infrastrukturen und vor allem auch zu neuen Wohnbauten. Die Bevölkerungszahl stieg von gut 3‘500 auf fast 9‘000. Die Bewältigung dieses Wachstums hatte natürlich auch Folgen für die Finanzen der Gemeinden. Es war eine Berg- und Talfahrt, die aber geprägt war von der Tatsache, dass Gossau eines klassischen Finanzausgleichs (-empfänger-)Gemeinde ist und war. So mussten die Budgets jeweils durch Vertreter des Gemeindeamtes des Kantons vorgeprüft werden. Diese Gespräche waren geprägt von der akribischen Vorbereitung und dem Detailwissen von Andreas Stiefel.



Zum Wachstum hinzu kam der enorme technologische Wandel durch die Einführung der Computertechnik. Die Umstellung war intensiv und bedingte viele Zusatzstunden. Resultate mussten hinterfragt werden, Zahlenreihen galt es zu verifizieren. Auch diese Herausforderung meistere Andreas Stiefel mit grossem, überdurchschnittlichem persönliches Engagement.



Gossau ZH und auch ich persönlich durften von seinem grossen Fachwissen profitieren. So erinnere ich mich noch sehr gut, wie er mir, dem damals 34-jährigen «Jungspund» an den ersten gemeinsamen Sitzungen das Einmaleins der Gemeindefinanzen geduldig erklärte, wie wir über die Beurteilung von Finanz- und Verwaltungsvermögen, Separatfinanzierungen und Abschreibungen brüteten und zusammen die Differenzbegründungen bei den Jahresrechnungen vorbereiteten. Er war mir in allen Belangen ein hervorragender Lehrmeister.



Andres Stiefel hat in Gossau sehr viel geleistet. Immer standen im Zentrum seines Schaffens das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner und die Zukunft «seiner» Gemeinde. Alle, die ihn kannten, die Gemeinde Gossau aber auch ich persönlich werden seine grossen Verdienste und seine beeindruckende Persönlichkeit in bester und ehrenvoller Erinnerung behalten.

Jörg Kündig, Gemeindepräsident Gossau