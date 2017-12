Reissende Gebührensäcke in Wetzikon, eine geplante Handyantenne in Hadlikon, Leerstände an der Wetziker Bahnhofstrasse, der mysteriöse Tod von rund 200 Forellen im Gossauerbach. Eine Syrerin in Wetzikon, die via Crowdfunding das Geld für ihre Ausbildung sammelte, Wanderer, die sich über Rossbollen ärgern, Vandalismus am Bahnhof Aathal und bei den Schulanlagen Grüningen: Diese und noch viel mehr Geschichten machten 2017 im Regio Schlagzeilen. Wir liessen wütende und verärgerte, aber auch glückliche und dankbare Menschen zu Wort kommen. Zum Jahresende schauen wir noch einmal auf die fünf Themen zurück, die in der Region am meisten zu reden gaben.

Vergeblicher Kampf um Zebrastreifen

Mit der Einführung der Tempo-30 Zone in Robenhausen verschwand auch der Zebrastreifen an der Dorfstrasse. Zahlreiche Eltern waren besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder. Der Elternrat wandte sich mit einem Brief, den 120 Personen unterschrieben, an die Stadt Wetzikon, die Stadt- und Kantonspolizei und forderte die Wiedereinführung des Fussängerstreifens. Die Stadt analysierte die Situation und entschied sich dagegen. Fussgängerstreifen in einer Tempo-30 Zone seien unzulässig und könnten nur in Ausnahmefällen angebracht werden. Der Elternrat gab nicht auf und schrieb nochmals einen Brief. In der Antwort der Stadt Wetzikon hiess es erneut, dass die gesetzliche Grundlagen für einen Zebrastreife fehlten. Somit ist das Thema nun vom Tisch. Hier gehts zum Artikel.

Unterstützung für Manta-Sünder

Iwan Arnold aus Herschmetteln war im Juni kurz nach der bestandenen Autoprüfung mit seinem alten Opel Manta in eine Polizeikontrolle geraten und wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz verzeigt worden. Bemängelt wurden unter anderem Pneus, Felgen und Auspuff. Ungerechtfertigt, wie Arnold sagte. Aus Angst, nicht Recht zu bekommen und mit hohen Anwalts- und Gerichtskosten belastet zu werden, focht er die Busse von 250 Franken aber nicht an und überlegte sich, ins Gefängnis zu gehen, weil ihm das Geld fehlte. Leser hatten Mitleid mit ihm und spendeten 100 Franken, die Busse ist inzwischen bezahlt. Hier gehts zum Artikel.

Posse um Eintritt für LAP-Feier

Besucher einer Lehrabschlussfeier für Zeichner Fachrichtung Architektur in Wetzikon mussten für das Fest 50 Franken hinblättern. Ein «Unkostenbeitrag, um den Jungen eine schöne Feier zu bieten», hiess es seitens des Berufsbildungsverbands. Eine Frechheit, fand der Vater eines Schülers. In einer Umfrage auf dem Onlineportal Züriost erhielt er Zuspruch. Zwei Drittel der über 300 Umfrageteilnehmer sagten, dass man für eine solche Feier keinen Eintritt verlangen sollte. Weitere 16 Prozent fanden, dass 50 Franken zu viel sind. 18 Prozent fanden den Eintritt in Ordnung. Hier gehts zum Artikel.

Widerstand gegen Handyantenne

Seit Jahren wehrt sich eine Interessensgemeinschaft in Hadlikon gegen Handyantennen. Trotz heftigem Widerstand erteilte die Gemeinde im Juli der Mobilfunkgesellschaft Salt jedoch die Baubewilligung für eine Handy-Antenne. Ein Schlag ins Gesicht der engagierten IG-Mitglieder. Sie reichten einen Rekurs beim Baugericht ein, der Bau ist seither sistiert. Nur kurze Zeit später machte sich die Swisscom auf die Suche nach einem Standort für eine Antenne in Hadlikon. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Sunrise nachfolge, sagt die IG. Und kämpft weiter. Hier gehts zum Artikel.

Wetziker wird dank Cover-Song bekannt

Im Januar schlug der Latino-Song «Despacito» ein wie eine Bombe. Davon konnte der Wetziker Guiseppe Audino profitieren. Er nahm in Zusammenarbeit mit Radio Energy unter dem Titel «Ganz ganz easy» eine schweizerdeutsche Version des Songs auf, um den im Internet ein Riesen-Hype entstand. Der 33-Jährige, der unter dem Künstlernamen «Ayo Hope» mit dem Wetziker Musikproduzenten Petar Gligovic schon diverse Songs «dialektisiert» hatte, erlangte Bekanntheit bis über die Landesgrenzen hinaus. Auf der Erfolgswelle reitend, nahm das Duo weitere Coversongs aber auch eigene Lieder auf. Momentan tourt «Ayo Hope» mit seiner «Ganz ganz easy»-Tour durch die ganze Schweiz, zudem arbeiten die beiden an einem Album. Hier gehts zum Artikel.