Randy Krummenacher hat bei den Tests in Australien mit der Bestzeit ein Ausrufezeichen gesetzt. (Foto: PD)

Randy Krummenacher kann der am Wochenende auf Phillip Island beginnenden Supersport-WM zuversichtlich entgegen blicken. Der aus dem Grüt stammende Töffpilot stellte bei seinem Yahama-Debüt am letzten Testtag in Australien die Bestzeit auf. «Das motiviert mich und gibt mir Selbstvertrauen.»

Gegenüber den Testfahrten vom Montag verbesserte sich Krummenacher um 1,3 Sekunden. Und es schien gar noch mehr möglich, denn der am Samstag 28 Jahre alt werdende Oberländer konnte sich am Dienstag in der Nachmittagssession nochmals steigern.

Doch dann wurde das Training vorzeitig abgebrochen, was Krummenacher aus verständlichen Gründen bedauerte. Er ist aber sicher: «Wir können uns weiter verbessern.»

«Ich bekam, was ich mir erhoffte»

Der neu für das italienische Team Evan Bros fahrende Oberländer zeigte sich nach den Tests von seinem Töff denn auch angetan. «Ich bekam, was ich mir erhoffte. Ich wusste, wir haben eine gute Grundlage und das Team ist fähig, mir das zu geben, was ich brauche, um schnell zu sein.»

Krummenacher fährt nach einer Saison in der Superbike-WM heuer wieder eine Stufe tiefer. Für den Töffpiloten aus dem Grüt war mit dem Schritt auch ein Marken- und Teamwechsel verbunden.

2016 war er in der Supersport-WM mit einem Sieg und und drei Podestplätzen in der Gesamtwertung Dritter geworden. Er war dabei im italienischen Puccetti-Team auf einer Kawasaki unterwegs.

Beim Team Evan Bros hat Krummenacher einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er hofft darauf, in der kommenden Saison um Siege und den WM-Titel kämpfen zu können.