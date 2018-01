«Es war dunkel und regnete. Ich hörte ein unheimliches Getöse», sagt Mario Schoch. Als er am Abend des 4. Januars bemerkte, dass Dreckwasser über die Strasse floss, war für den 33-Jährigen klar, woher der Lärm kommt. Mit einem Scheinwerfer eilte er den Hang oberhalb des Hofs hoch zum Langwieslibach. Es sei keine Seltenheit, dass bei Gewittern der Schacht des Bachs verstopfe. «Als ich ankam, merkte ich aber, dass es etwas Gröberes ist.» Bäume und Äste lagen unter dem Wasserfall, der Bach floss nicht mehr durch den Schacht, sondern direkt den Hang hinunter. Der Familienvater versuchte unten beim Hof das Wasser umzuleiten, damit es nicht in die Scheune dringt. «Das ganze Gelände bebte.»

Angst um Ehefrau

Als Schoch ein zweites Mal zum Bach ging, kam sie: eine zwei Meter hohe Lawine aus Schlamm und Wasser. Wenige Meter von Schoch entfernt bahnte sie sich ihren Weg über die Wiese zur Strasse hinunter. «Es war so dunkel, dass ich nicht sehen konnte, wo sie genau durchläuft.» Schoch hatte Angst um seine Frau Annina. «Sie war zur Zeit des Murgangs in der Scheune unterhalb des Bachs.» Die Familie hatte Glück im Unglück: Die Schlammmassen verschonten Haus und Scheune.

Aufräumarbeiten dauern an

Die kleine Mina stapft mit ihren lila Gummistiefeln über die schlammige Wiese. Sie bückt sich und zieht eine kleine Metallfeder. aus dem Dreck. «Mami müssen wir das auch aufräumen?», fragt sie und schaut zu ihrer Mutter hoch. «Ja, aber zuerst muss der Boden etwas trocknen», sagt diese. Minas Eltern Mario und Annina Schoch sind an diesem Nachmittag mit der Beseitigung des Lawinenschadens beschäftigt. Annina Schoch entästet am Boden liegende Baumstämme, ihr Mann zieht gefällte Weisstannen mit dem Traktor aus dem Tobel beim Langwieslibach. Helfer Hugo Blaser lädt grosse Steinblöcke vor dem Wasserfall ab.

Neues Auffangbecken

Auch fast zwei Wochen nachdem eine Schlammlawine über das Land der Schochs niederging, gibt es viel zu tun. Blaser ist bereits seit zwei Wochen im Einsatz. «Ich rechne mit einer weiteren Woche Arbeit», sagt der Tiefbau-Profi aus Steg. Bis dann will er 100 Tonnen Steinblöcke den Hang hinauf zum Langwieslibach transportieren. «Die Blöcke dienen dazu, ein grösseres Auffangbecken für den Bach zu errichten. Von diesem aus wird das Gewässer unterirdisch in einem Rohr den Hang hinunter geleitet», sagt Hano Vontobel, Leiter der Abteilung Land und Frost der Gemeinde Fischenthal. Zudem würden mit den Baumstämmen Bachschwellen erstellt. So wolle man sicher gehen, dass sich ein derartiges Ereignis nicht mehr wiederholen könne.

Verschiedene unglückliche Umstände führten laut Vontobel zum Murgang. «Durch den Sturm sind Bäume in den Bach gefallen. Sie verstopften den Schacht. Es sammelte sich viel Wasser. Hinzu kam der starke Regen und Schnee, die den Boden aufweichten.» Seit 30 Jahren betreut Vontobel die Wälder in Fischenthal. «Es ist der erste Murgang, den ich gesehen habe.»

Der Schaden, den die Schlammlawine angerichtet hat, schätzt Vontobel auf rund 50’000 Franken. «Da der Langwieslibach ein öffentliches Gewässer ist, wird die Gemeinde Fischenthal dafür aufkommen müssen.» Froh sei man, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Von der Schlammlawine betroffen waren auch die SBB. Die Bahngeleise, die etwa 100 Meter vom Hang entfernt liegen wurden verschüttet. Die Strecke blieb für den Bahnverkehr den ganzen Abend gesperrt.

Glück im Unglück

«Wir hatten Glück im Unglück», sagt Mario Schoch. Es sehe schlimmer aus als es sei. «Der Schaden an der Wiese ist für uns nicht existenzbedrohend.» Über das Land würden sie ihre Kühe zum Weiden führen und das Gras darauf als Futter nutzen.

Förster Warnen: «Im Wald ist Vorsicht geboten»

Die Stürme «Burglind», «Evi» und «Friedericke» haben ihre Spuren in den Wäldern hinterlassen. Umgestürzte, entwurzelte und gespaltene Bäume sind in den Forsten überall zu finden. «Besonders stark wurde der südliche Teil des Oberlands getroffen. So etwa der Batzberg», sagt Thomas Mauchle, Revierförster vom Forstrevier Rüti Wald Dürnten. Staatsförster Viktor Erzinger, der den Staatswald auf dem Tössstock und in Rüti betreut, stellte viele Schäden auf der Strahlegg fest. «Die Strecke zwischen Strahlegg und Schürlikrete ist derzeit nicht passierbar.» Auch andere Wanderwege sind gesperrt. So etwa der Wanderweg beim Elbatobel beim Wasserschloss oder der beim Sagenraintobel in Wald. «Wann sie wieder begehbar sind, hängt vom Wetter ab», sagt Max Krieg, der sich für den Verkehrsverein Wald um die Wanderwege kümmert. Waldarbeiter sind nun mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. «Wir empfehlen, den Wald zu meiden», sagt Mauchle. Passanten stellten eine zusätzliche Belastung für die Arbeiter dar. Die Absperrungen der Waldwege sollten ebenso respektiert werden. Auch Erzinger warnt: «Im Wald ist Vorsicht geboten. Es kann lebensgefährlich sein. In Kronen hängende Äste oder schräg stehende Bäume können beim nächsten Windstoss umfallen.» Bis spätestens im Frühling wollen die Förster das Holz der vielen gestürzten Fichten aus dem Wald geräumt haben. «So gehen wir sicher, dass sich keine Borkenkäfer im Holz einnisten und sich vermehren können», so Mauchle.