107 Motorräder und deren Lenker kontrollierte die Kantonspolizei Zürich am Samstag in Fischenthal. Während dem fünfstündigen Einsatz wurde einem Fahrer die Weiterfahrt verweigert, weil er sein Motorrad unter Drogeneinfluss lenkte. Der zuständige Staatsanwalt ordnete gemäss einer Mitteilung der Polizei eine Blut- und Urinprobe an.

Unerlaubte technische Änderungen

Drei Motorradlenker mussten aufgrund von abgefahrenen Reifen, unerlaubte technische Änderungen oder fehlerhafter Beleuchtung an das Statthalteramt verzeigt werden. Die entsprechenden Fahrzeuge werden dem Strassenverkehrsamt zur Nachkontrolle gemeldet.

Vier Lenker wurden mit einer Ordnungsbusse gebüsst, da mindestens ein Reifen die minimale Profiltiefe von 1,6 Millimeter unterschritten hatte. Bei 16 Motorrädern mussten die Polizisten kleinere, technische Mängeln beanstanden. (zo)