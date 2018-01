Schwungvoll um die Kurve: Der Dürntner Simon Zahner wurde für seine starke Leistung an der SM schliesslich belohnt. (Bild: Francisco Carracosa)

An den in Steinmaur ausgetragenen Schweizer Meisterschaften im Radquer setzten sich die Favoriten durch. Das Rennen der Elite-Fahrer blieb während zwei Renndritteln spannend. Lars Forster, der Vorjahreszweite, und Simon Zahner, der Routinier unter den Schweizer Querfahrern, lagen gemeinsam an der Spitze.

In der sechsten von acht Runden drehte Forster jedoch auf und liess seinen Konkurrenten stehen. Der Dürntner Simon Zahner, der letztmals 2014 als Dritter eine Meisterschaftsmedaille geholte hatte, versuchte zwar, wieder an den Favoriten heranzukommen. Aber im Ziel lag der Oberländer doch 22 Sekunden hinter dem Sieger zurück.

Nach der Hälfte zugelegt

Forster war bereits 2016 Elite-Schweizermeister gewesen «Ich hatte einen guten Start und konnte in der zweiten Rennhälfte noch zusetzten», sagte Forster nach seinem Triumph. Die Bronzemedaille eroberte Severin Sägesser mit 49 Sekunden Rückstand. Der Solothurner schaffte es zum ersten Mal in einem Elite-Rennen auf das Podest.

Gibswiler heimsen Bronze ein

In der U23 wiederholten Timon Rüegg und Johan Jacobs ihre vor Jahresfrist gezeigten Leistungen und landeten einen Doppelsieg. Allerdings in umgekehrter Reihenfolge. War Jacobs vor Jahresfrist Schweizermeister geworden, holte sich nun Rüegg den Sieg. Der ebenfalls zu den Favoriten gezählte Gibswiler Kevin Kuhn sicherte sich die Bronzemedaille. Kuhn rettete am Schluss einen Vorsprung von zehn Sekunden auf den «heranstürmenden» Mauro Schmid ins Ziel.

In der U19 holte der Gibswiler Felix Stehli ebenfalls Bronze. Die Eggerin Lara Krähemann verpasste bei den Frauen als Vierte das Podest nur knapp. (sda/zu/zo)