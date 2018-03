Wie will man neue Mitglieder gewinnen? Wie will man Mitglieder in die Vereinsarbeit integrieren? Über diese Fragen beratschlagt die Generalversammlung des Frauenvereins im April. Denn der Druck auf den Verein sei gross. «In der Region musste ein Frauenverein aufgrund Mitgliedermangels bereits schliessen», sagt Ruth Brunner, Präsidentin des Vereins.

«Vo Frauä für Frauä»

Der Vorstand hat ein Konzept erarbeitet, um neue Mitglieder, insbesondere jüngere Frauen, besser ansprechen zu können. Das Konzept hat das Motto «Vo Frauä für Frauä», wie Carola Heller, Vizepräsidentin, in breitem Berndeutsch sagt. «Der Verein soll nicht mehr nur ein reiner Eventverein sein», so Heller.

Bisher habe vor allem der Vorstand die grosse Mehrheit der Vereinsarbeit geleistet. «Die Ideen aller Mitglieder sind gefragt, damit sie dann zusammen mit dem Vorstand umgesetzt werden können.» Dies führe zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl und entlaste auch den Vorstand.

Der Frauenverein existiert schon seit über 150 Jahren. Aktuell hat er ungefähr 50 Mitglieder und einen sechsköpfigen Vorstand bestehend aus Präsidentin, Vizepräsidentin, Kassierin, Aktuarin und zwei Beisitzerinnen. Der Verein steht jeder interessierten Frau offen, es gibt keine Aufnahmeklausel. Mit Sorge betrachtet wird der Umstand, dass die Mitglieder im Frauenverein immer älter werden. So liegt das Durchschnittsalter bei ungefähr sechzig Jahren.

Die Themen sind vielfältig

Im Frauenverein Fischenthal kümmert man sich um jedes Mitglied. Heller sagt: «Wir wollen eine fröhliche Gemeinschaft bilden, gemeinsam Ideen umsetzen und die Gesellschaft pflegen. Wenn Probleme auftauchen, dann versuchen wir gemeinsam Lösungen zu finden.» Brunner ergänzt: «Wir wollen füreinander da sein, uns gegenseitig unterstützen.»

Gerade bei Seniorinnen komme hinzu, dass das soziale Umfeld immer kleiner werde. So kommt es, dass Einsamkeit im Alter durchaus ein Thema würde. Der Verein kümmert sich auch darum. «Wir machen Seniorenbesuche ab dem 80. Geburtstag, danach ab dem 85. Geburtstag. Wir gehen sowohl zu Hause vorbei, als auch im Altersheim. Die Erfahrung zeigt, dass die alten Menschen diesen Kontakt sehr schätzen, uns teilweise geradezu nicht mehr gehen lassen wollen», sagt Brunner. «Ab dem 90. Geburtstag besuchen wir die Person dann jedes Jahr», ergänzt Daniela Bollhalder. Sie ist die Kassierin des Vereins.

Digitale Chancen und Aufgaben

Damit die Frauen altersmässig besser durchmischt werden, versuche man neue Wege zu gehen. «Die sozialen Netzwerke sind wichtig. Wir wollen uns neu auf Facebook und LinkedIn präsentieren. Weiter ist eine eigene Webseite in Planung», sagt Heller. Doch die digitale Welt stellt manch ältere Person vor Herausforderungen.

«Jüngere Frauen sollen den älteren den Umgang mit dem Natel, Computer oder dem Internet beibringen» Carola Heller, Vizepräsidentin Frauenverein Fischenthal

«Viele bekunden Mühe, mit dem digitalen Zeitalter Schritt zu halten. Wir haben die Idee, dass jüngere Frauen den älteren den Umgang mit dem Natel, Computer oder dem Internet beibringen.»

Um den Kontakt mit der ältesten Generation im Dorf nicht zu verlieren, will der Frauenverein auch aktiv den Austausch zwischen den Generationen fördern und pflegen.

Denn, so sagt Heller: «Junge und alte Frauen sind gar nicht mal so verschieden. Was die jungen Frauen interessiert oder die Probleme die sie beschäftigen, trifft oft auch auf die älteren Frauen zu. Und vielleicht kann jemand junges ja mal vom Ratschlag oder der Lebenserfahrung einer älteren Person profitieren.»

Auch neue Anlässe stehen auf der Agenda. Diese adressieren nicht nur die Mitglieder, Frauen aus der Umgebung dürfen daran ebenso teilnehmen. Das Programm soll so vielfältiger werden. «Bei Anlässen, die schon jahrelang durchgeführt werden, kamen mit jedem Jahr weniger Personen», sagt Brunner.

Starten will man unter der neuen Ägide mit einem Osterbrunch. Dieser findet am 31. März von 9 bis 15 Uhr in der Kapelle statt. «Und einen Wiener Kaffeeabend wollen wir neu durchführen», so Heller. Je nach Art des Anlasses steht nebst der Kapelle auch das «Wöschhüsli» in Fischenthal zur Verfügung.

Kochen zur Integration

Weiter sieht Heller Chancen bei der Migration und Integration. Jungen Migrantinnen wolle man das Einleben in der Schweiz erleichtern, bei Problemen helfen, sich mit ihnen regelmässig treffen und austauschen.

«Wir können vom kulturellen Austausch profitieren» Carola Heller, Vizepräsidentin Frauenverein Fischenthal

«Wir möchten neu zugezogenen Frauen die Fröhlichkeit und Gemütlichkeit unseres Vereins zugänglich machen. Ebenso können wir davon profitieren, einen kulturellen Austausch in Gang zu setzen», sagt Heller. So könne man den eigenen Horizont erweitern, zum Beispiel andere Küchen kennenlernen und gemeinsam fremde Gerichte nachkochen.

«Wir haben festgestellt, dass es im Dorf Frauen gibt, die gar nicht von uns wissen oder die eventuell Hemmungen haben, uns anzusprechen. Das wollen wir auch ändern», sagt Heller. Man versuche hierbei, mit anderen Vereinen im Dorf in Kontakt zu treten. «Wir wollen uns vermehrt vernetzen», sagt Heller.