Fünf statt sieben Gemeinderäte, nur zwei Bisherige und viele Parteilose: Die Fischenthaler Behörden werden nach dem 22. April anders aussehen. Das Amt des Präsidenten dieser Gemeinde hatte während der letzten vier Amtsperioden Josef Gübeli inne. Der SVP-Mann sass insgesamt während 24 Jahren im Fischenthaler Gemeinderat. Nun tritt er zurück. «Es ist an der Zeit, dass wir den Jungen das Feld überlassen», sagte Gübeli züriost, als er und der Finanzvorstand Herbert Müller (SVP) ihren Rücktritt bekannt gegeben hat.

Die Nachfolge von Gübeli will nur eine Person antreten: Barbara Dillier-Keller. Die 44-Jährige ist Sekundarlehrerin in Bauma. Politische Erfahrung hat sie bislang noch nicht. Ein Blick auf die weiteren Gemeinderatskandidaten zeigt allerdings, dass sie damit nicht allein ist. Die beiden neuen Parteilosen Rudolf Pfeiffer und Elmar Schaufelberger können keine politische Erfahrung vorweisen.

Gemeinderatskandidatin Nelly Villiger (SVP) und Michaela Oberholzer Huber (parteilos), die für das Schulpräsidium und somit auch für den Gemeinderat kandidiert, sind zwar auch neu, konnten allerdings schon in der Schulpflege politisch agieren. Judith Rüegg (parteilos), die bislang der Schulpflege vorsass, kämpft allerdings ebenfalls ums Schulpräsidium. Und Matthias Zürcher (parteilos) kandidiert für eine weitere Amtszeit im Gemeinderat.

Nur noch einmal SVP

Mit dem Rücktritt der fünf Bisherigen ändert der Fischenthaler Gemeinderat auch seine politische Couleur. Vorher waren im Gemeinderat noch drei SVPler vertreten. Neu könnte die Partei mit Nelly Villiger nur noch einen Sitz haben. Die anderen sechs Kandidaten sind parteilos. Anders sieht es hingegen in der Rechnungsprüfungskommission aus. Diese wurde bereits still gewählt.

Sämtliche Mitglieder stellten sich erneut zur Wahl. Vier von fünf Sitzen gingen an die SVP. Doch egal welche Partei im Gemeinderat vorherrschend ist, wichtig für die Fischenthaler Exekutive wird sein, alle drei Dörfer gleichermassen ins politische Geschehen einzubinden. Immer wieder kommt es zu Differenzen zwischen Steg, Gibswil und Fischenthal. Barbara Dillier-Keller greift dies bereits in ihrer Wahlkampagne auf. «Mir ist eine offene und bürgernahe Kommunikation wichtig. Unsere Gemeinde gliedert sich in drei Dörfer und ich möchte alle Einwohner gleichermassen erreichen», sagte sie kürzlich gegenüber züriost.