In einem Kamin eines Einfamilienhauses in Oberlenzen bei Steg hat es am Samstagabend gebrannt. Kurz nach 19 Uhr rückte die Feuerwehr aus und brachte den Brand im Innern des Kamins unter Kontrolle.

Evakuiert werden musste gemäss Auskunft der Kantonspolizei Zürich niemand, der Sachschaden dürfte auch gering ausfallen. Ein Kaminbrand entsteht, wenn sich der Resten an Russ entzündet. (mig)