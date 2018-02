An der Junioren-WM der nordischen Disziplinen Langlauf, Skispringen und Nordische Kombination in der Schweiz musste Dominik Peter vom SC am Bachtel eine Enttäuschung einstecken. Der mit grossen Ambitionen in den Wettkampf gestiegene Fischenthaler verpasste im Skispringen den anvisierten Top-Ten-Platz deutlich und klassierte sich auf Platz 41.

Der 16-Jährige Tösstaler kam auf einer seiner Lieblingsschanzen – der HS-106-m in Kandersteg – nur auf 79 m. Zum Vergleich: Der norwegischen Sieger Marius Lindvik segelte bei seinem weitesten Satz auf 108,5 m. Peter totalisierte derweil schliesslich 90,8 Punkte. Das reichte nicht für den Finaleinzug.

Diesen verpasste auch Peters Klubkollege vom SC am Bachtel, Lars Kindlimann. Der 17-jährige Gibswiler sprang auf 80 m, kam auf 77,2 Punkte und beendete den Wettkampf auf Platz 48. Für Kindlimann war es nach einer gesundheitlich turbulenten Zeit bereits ein Aufsteller gewesen, das WM-Ticket erhalten zu haben.

Rea Kindlimanns Einsatz verschoben

Die erst 15-jährige Rea Kindlimann ist am Freitagnachmittag im Einsatz. Der am Donnerstag angesetzte Wettkampf im Frauen-Springen hatte aufgrund der misslichen Wetterbedingungen verlegt werden müssen. (zo)