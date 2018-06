Die Schäden waren immens, als 1876 ein Jahrhunderthochwasser weite Gebiete entlang der Töss überschwemmte. Um zu verhindern, dass sich ein solches Ereignis wiederholt, korrigierte man um die Jahrhundertwende den Flusslauf. Die Töss wurde Schritt für Schritt begradigt und verbaut. Aus Sicht des Hochwasserschutzes haben sich diese Massnahmen bewährt. Im Jahr 1953 verursachte ein vergleichbares Hochwasser kaum Schäden im Tösstal.

Den heutigen Anforderungen genügt der aktuelle Ausbaustandard aber nicht mehr. «Die Anforderungen an den Hochwasserschutz wurden inzwischen präzisiert», sagt Wolfgang Bollack, Mediensprecher der kantonalen Baudirektion. Auch bei einem Jahrhunderthochwasser müssen alle Wohngebiete ausreichend geschützt sein. Doch schon 1953 waren kaum mehr Reserven bei der Abflusskapazität vorhanden. Zudem habe sich die Ausgangslage inzwischen verändert. «In den letzten Jahren wurde viel gebaut. Das Schadenpotenzial ist gestiegen.» Um die zukünftige Entwicklung der Töss zu koordinieren, hat das Awel (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) zusammen mit den Anrainergemeinden ein neues Konzept ausgearbeitet.

Bei schweren Hochwassern gibt es mit den heutigen Verbauungen teils nur wenig Reserve. Bild vom Sommer 2014. (Archivbild: Heidy Dietiker)

Sicherheit und Ökologie

Für dieses Entwicklungskonzept wurde die gesamte Länge der Töss untersucht – von Ohrüti in Fischenthal bis zur Tössegg, wo der Fluss in den Rhein mündet. Dabei ging es neben dem Hochwasserschutz auch um diverse andere Themen: etwa um die Sicherheit bei den rund 700 Schwellen entlang des Flussverlaufs. Sie verhindern, dass sich die kanalisierte Töss in den Untergrund frisst. Bei erhöhtem Wasserstand bilden sich aber an den einigen noch nicht sanierten Schwellen Wasserwalzen, die zu gefährlichen Situationen führen können, wenn Hunde oder Menschen hineingeraten.

Hinzu kommen ökologische Defizite. Das monotone Flussbett der Töss ist heute kein idealer Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Dies gilt insbesondere für Fische. Die Schwellen stellen für sie an vielen Orten ein unüberwindbares Hindernis dar. Und nicht zuletzt verursachen die künstlichen Schwellen auch im Unterhalt hohe Kosten.

Finanziert durch Kanton

Viele dieser Probleme liessen sich lösen, wenn der Fluss wieder in einen naturnaheren Zustand versetzt würde. Das ist allerdings nicht überall möglich. Das Planungspapier unterteilt die Töss darum in insgesamt 33 Abschnitte, und formuliert für jeden dieser Abschnitte Zielvorgaben in Form von sogenannten Zieltypen wie «Natur», «Landwirtschaft» oder «Siedlung». Weiter legt das Konzept Richtwerte fest für die angestrebte Gewässerbreite und den Zeithorizont für die Umsetzung der erforderlichen Massnahmen.

Entlang des Flussverlaufs sieht das Konzept verschiedene Entwicklungstypen vor. (Grafik: aus dem Bericht des Awel)

«Von der Konkretisierung her entspricht das Entwicklungskonzept ungefähr dem Niveau einer Richtplanung», sagt Bollack. «Es handelt sich noch nicht um fixfertige Projekte, sondern um eine Absichtserklärung.»

Da die Töss ein kantonales Gewässer ist, wäre für die Finanzierung der Kanton zuständig. Zudem beteiligt sich der Bund an den Kosten. «Für die Gemeinden entstehen nur dann Kosten, wenn sie begleitende Massnahmen in den angrenzenden Gebieten vornehmen wollen.»

Projekte in Wila und Bauma

Im oberen Tösstal gibt es neben diversen kleineren Massnahmen zwei Entwicklungsschwerpunkte. In Wila sieht der Plan auf einem längeren Abschnitt – zwischen Au und dem südlichen Dorfeingang – eine Revitalisierung der Töss vor. Eine Verbreiterung des Flusslaufs würde laut dem Bericht sogar einen verzweigten Verlauf mit Kiesbänken ermöglichen. Der obere Abschnitt dieser Revitalisierung soll auf Wunsch der Gemeinde Wila mit dem Hochwasserschutzprojekt am Huebbach werden, der bei der Turnhalle Schochen in die Töss mündet. Der Bach stellt für die Gemeinde ein Hochwasserrisiko dar, welches mit gleichzeitiger Aufweitung der Töss einfacher behoben werden kann.

Ein zweites wichtiges Entwicklungsgebiet befindet sich in der Nähe des Bahnhofs Bauma, wo der Dampfbahn Verein Zürcher Oberland und die SBB mehr Platz brauchen. «Darum muss die Töss dort voraussichtlich leicht verschoben werden», sagt Bollack. Im Zuge dieses Projekts soll der Abschnitt ebenfalls ökologisch aufgewertet und ein besserer Hochwasserschutz erstellt werden. «Die Planung für diese Projekte befindet sich aber noch in einem frühen Stadium», sagt Bollack. Bis sie konkret werden, dürfte es noch eine Weile dauern. «Die Umsetzung all der Massnahmen, die im Entwicklungskonzept angedacht sind, wird wohl mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen», sagt Bollack. «Das ist ein Generationenprojekt.»