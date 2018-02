Dachstockbrand in einem Mehrfamilienhaus in Tann. (Bild: Feuerwehr Dürnten)

Grosseinsatz für die Feuerwehr Dürnten in der Nacht auf Montag. Nebst dem Einsatz beim Unfall im Grundtal, wo die Feuerwehrleute den Verkehr umleiten mussten, kam es praktisch zeitgleich zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tann.

Die Meldung sei ungefähr um 00.35 Uhr am frühen Montagmorgen eingegangen, sagt Feuerwehrkommandant Martin Billeter. «Der Dachstock brannte, daher wurde automatisch die Autodrehleiter der Feuerwehr Hinwil aufgeboten.» Selber ist die Feuerwehr Dürnten nicht im Besitz einer solchen. «Es war aber schwierig, an den Brandherd zu gelangen. Also riefen wir eine zweite aus Rüti dazu», so Billeter. So habe man den Brand von beiden Seiten bekämpfen können.

Mehrere Personen evakuiert

Nebst den Löscharbeiten mussten die Feuerwehrleute mehrere Personen aus den vier Wohnungen im Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Tann evakuieren. Verletzt sei niemand gewesen, es habe auch keine Rauchvergiftungen gegeben. Laut Billeter sind die beiden Dachstockwohnungen nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. «Positiv ist aber, dass wir die anderen beiden Wohnungen und das Ladenlokal im Erdgeschoss retten konnten.» Die Feuerwehr Dürnten hatte 34 Personen im Einsatz, dazu kam je eine Drehleiterbesatzung aus Rüti und Hinwil wegen der Drehleitern. Schliesslich seien der Rettungsdienst und die Kantonspolizei im Einsatz gestanden.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 100›000 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unbekannt, sie werde durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizeiabgeklärt.