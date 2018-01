Der Dürntner Simon Zahner ist mit einem Erfolgserlebnis ins neue Jahr gestartet. Am Radquer in Meilen, der letzten Station der EKZ-Crosstour, belegte Zahner als zweitbester Schweizer den siebten Rang und schob sich damit in der Crosstour-Gesamtwertung auf den zweiten Schlussrang hinter Sieger Marcel Wildhaber vor. Den Tagessieg in Meilen holte der Belgier Quinten Hermans.

Einen Podestplatz im Crosstour-Schlussklassement belegt auch der Gibswiler Felix Stehli bei den U19/Amateuren/Masters. Er verpasste in Meilen den Kategoriensieg hauchdünn, wurde Zweiter und hievte sich in der Gesamtwertung damit auf Platz 3. (zo)