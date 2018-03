Nach einem Jahr Unterbruch steht der EHC Dürnten Vikings wieder im Zweitliga-Playoff-Final. Die Oberländer bezwangen gestern Luzern 5:4 nach Verlängerung und entschieden damit die Best-of-5-Serie 3:0 für sich. Den entscheidenden Treffer zum Finaleinzug erzielte Yves Rüegg. Er wurde in der 65. Minute gefoult, als er alleine auf das Luzerner Tor loszog, und verwertete den fälligen Penalty eiskalt in die tiefe Ecke.

Zuvor hatten die Vikings zweimal einen Zweitore-Vorsprung verspielt. Als Mario Senn die überlegenen, aber zu verspielten Oberländer in der 26. Minute 4:2 in Führung brachte schien der Weg in den Final geebnet. Luzern aber glich in der 37. Minute mit einem Doppelschlag innert 17 Sekunden aus. Schon im ersten Drittel hatte Dürnten den nach neun Minuten erspielten 2:0-Vorsprung hergegeben – eine Sekunde vor der ersten Pause erzielte Joel Tobler in Überzahl das 3:2.

Nun gegen Rheintal

Im am nächsten Dienstag beginnenden Final treffen die Dürntner mit Heimrecht auf den SC Rheintal treffen. Das beste Team der Gruppe 2 lief bisher traumwandlerisch sicher durch die Saison und gab keinen einzigen Punkt ab. Der 5:3-Erfolg im dritten Halbfinalspiel gegen Küsnacht war der 27. Meisterschaftssieg für die Rheintaler in Folge. (ohm/zo)