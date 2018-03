Vikings-Torhüter Fabian Ryffel musste sich in der ersten Halbfinalpartie nur einmal bezwingen lassen. (Archivfoto: Robert Pfiffner)

Zweitligist Dürnten Vikings ist der Start in die Playoff-Halbfinalserie gegen den HC Luzern wunschgemäss geglückt. Der 4:1-Sieg der Dürntner im Heimspiel war der siebte Playoff-Sieg in Folge in dieser Saison.

Vier verschiedene Torschützen

Gegen die Innerschweizer, die nach der Qualifikation den dritten Rang belegt hatten, schuf Qualifikationssieger Dürnten die Zäsur im Mitteldrittel. Cyrill Stiefel im Powerplay 24 Sekunden nach der ersten Pause, Adrian Stoob (26.) und Joel Tobler (30.) sorgten für einen 4:1-Vorsprung, den Dürnten danach sicher verwaltete.

Das frühe 1:0 von Yves Rüegg nach 29 Sekunden hatten die Luzerner in der 3. Minute mit dem Ausgleichstreffer beantwortet. (zo/ohm)