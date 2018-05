Er habe keine Angst vor dem Tod. Darum falle es ihm auch nicht schwer, seine gesammelten Relikte einer vergangenen Zeit zu verkaufen. «Am Schluss kann ich ja sowieso nichts mitnehmen.» So äusserte sich Urs Bertschinger noch im März gegenüber zueriost.ch. Er hatte eben erst das Antiquitätengeschäft «Kurios und famos» in der Seidenfabrik Dürnten eröffnet und schien bester Laune.

Erst vor wenigen Wochen erhielt er vom Gemeinderat Dürnten die Baubewilligung für sein jüngstes Projekt, den 22 Meter hohen Seidenturm in Dürnten. Guten Mutes hoffte er, «in drei, vier Monaten» mit den Bauarbeiten beginnen zu können. «Dann sollte der Turm in etwa eineinhalb Jahren fertig sein», sagte Bertschinger damals.

«Wie ein ‹Motörli›»

Der umtriebige Künstler blieb stets beschäftigt. «Die Ideen gehen ihm nie aus. Er ist selber wie ein ‹Motörli›, das immer und immer läuft. So hat er auch alle Tiefschläge, die er im Leben hinnehmen musste, gut gemeistert», sagte sein Sohn Raphael vor einigen Jahren gegenüber zueriost.ch.

Nun ist der Geschäftsführer der Bertschinger Innenausbau AG in Bubikon und Gründer des Klangmaschinenmuseums in Dürnten, am vergangenen Donnerstag, 24. Mai, 66-jährig verstorben. Die Urnenbeisetzung von Urs Bertschinger findet nächste Woche im engsten Familienkreis statt.