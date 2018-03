Autor Thomas Meyer las am 9. März 2018 in der Dürntner Seidenfabrik aus seinem Buch «Trennt Euch».

Am Freitagabend herrschte gespannte Ruhe in der Seidenfabrik in Dürnten. Rund 30 Personen waren gekommen, um dem Zürcher Autor Thomas Meyer zuzuhören. Meyer präsentierte sein neustes Buch «Trennt euch!» und las verschiedene Passagen daraus vor.

Als das Buch letztes Jahr erschien, hatte es einiges Aufsehen erregt. Denn in seinem Werk vertritt der Autor die provokative These, dass die meisten Menschen in Paarbeziehungen leben, die ihnen nicht gut tun, und dass isch die meisten besser trennen sollten. Damit schlägt «Trennt euch!» eine völlig andere Richtung ein, als sonstige Beziehungsratgeber, in denen es meist darum geht eine Beziehung zu retten.

Die Reaktionen auf das Buch waren entsprechend heftig ausgefallen. Wie Meyer sagt, habe er neben einigen Anfeindungen aber auch sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. In seinem Buch gibt der 43-Jährige auch sehr viel Persönliches preis. «Jedes Buch braucht Mut, aber dieses brauchte mehr», sagte er dazu kürzlich in einem Interview.