Der Schriftzug «Sommerlange Pflanzzeit» vor dem Garten-Center Meier in Dürnten wurde in der Nacht auf Freitag von Vandalen mutwillig beschädigt. Der 18 Meter lange Schriftzug wurde vom Garten-Center am Zaun an der Kreuzstrasse angebracht.

Die Vandalen haben ganze Arbeit geleistet: Die Buchstaben aus Aluminium wurden abgerissen, verbogen, herumgeworfen und zerstört, wie Christian Rauser, Marketingleiter von Meier, in einer Mitteilung schreibt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Franken. «Der Wert ist eher zweitrangig. Aber angesichts der sinnlosen Heldentat verschlägt es mir fast die Sprache.» Dies sei bereits der dritte Akt von Vandalismus in diesem Jahr, und es würde von Mal zu Mal schlimmer, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Nicht der erste Fall dieses Jahr

Bei den Buchstaben handelt es sich um 3 Milimeter dicke Platten, die mit Kabelbindern an den Zaun befestigt wurden. «Da muss man mit Werkzeug kommen, um die Buchstaben vom Zaun lösen zu können», mutmasst Rauser. Auch für das Verbiegen braucht es sehr viel Kraft. Rauser vermutet, dass es daher kein Einzeltäter war.

Nachdem im Januar zwei und im Juni drei Buchstaben beschädigt wurden, wurde diesmal der ganze Schriftzug vom Zaun genommen. «Bereits um 8 Uhr morgens klingelten die Telefone, da die verbogenen Buchstaben auf dem Geh- und Radweg lagen.» Mitarbeiter der Gärtnerei hätten die Buchstaben dann entfernt, um einen Unfall zu vermeiden.

Man werde die Polizei informieren, aber erst später entscheiden, ob eine Anzeige gemacht wird, so Rauser weiter. «Wir wollen auch die Nachbarschaft etwas sensibilisieren. Vielleicht hat jemand etwas gesehen?»

Keinen Einfluss auf den Betrieb

Ob es sich bei der neuen Anordnung der Buchstaben um eine Nachricht an das Garten-Center handelt, kann Rauser nicht sagen. «Wenn jemand das Maiskorn meinte, dann hat er es falsch buchstabiert. Und falls die niederländische Moderatorin Sylvie Meis gemeint war, wissen wir auch nicht weiter.» Die Vandalen dürften sich aber gerne erklären. Dann könne man gemeinsam eruieren, wie deren Kreativität ohne Sachschaden eingesetzt werden könne. «Wir würden dann auch einen Kräuterkorb als Prämie abgeben.»

Auf den Betrieb hat der Vandalenakt keinen Einfluss: Das Garten-Center hat wie gewohnt geöffnet. Rauser stellt jedoch konsterniert fest: «Es ist beschämend, wie hier mit fremdem Eigentum umgegangen wird.» (zo)