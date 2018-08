In der nächsten Zeit brauchen Automobilisten etwas mehr Geduld, um die Strecke zwischen dem Betzholzkreisel in Hinwil und der Kantonsgrenze in Rüti zu absolvieren. Grund dafür sind Bauarbeiten auf dem viereinhalb Kilometer langen Abschnitt der Oberlandautobahn.

Die Strassensanierung startet am Montag, 20. August, und dauert gemäss einer Mitteilung des Tiefbauamts bis im November. Die Arbeiten erfolgen punktuell: Belagsflächen, Sicherheitseinrichtungen und die Entwässerungsanlage werden lokal erneuert. Parallel dazu werden die Beleuchtung und die Signalisation angepasst. Laut Tiefbauamt sorgen die Arbeiten dafür, dass die Strasse auch in Zukunft sicher und leistungsfähig bleibt.

Mehr Lärm für Anwohner

Grundsätzlich muss die Autobahn dafür nicht gesperrt werden. Während der Bauzeit würden jedoch die Fahrbahnen auf jeweils eine Fahrspur und die Höchstgeschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduziert. Einzelne Ein- und Ausfahrten müssen für jeweils maximal einen Tag gesperrt werden, so das Tiefbauamt.

Die Sanierung soll grösstenteils tagsüber erfolgen. Einzelne Arbeiten müssten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und zur Sicherheit der Bauarbeiter in der Nacht ausgeführt werden. Aufgrund der Bauarbeiten müssen Anwohner teilweise mit höheren Lärmemissionen rechnen. Das Tiefbauamt sei jedoch bestrebt, diese auf ein Minimum zu reduzieren.

Weitere Arbeiten geplant

Das Tiefbauamt plant auf dem Abschnitt bereits weitere Arbeiten. In einem zweiten Teil sollen im Jahr 2019 weitere Belagssanierungen und Markierungsarbeiten stattfinden. Daneben ist die Installation einer dynamischen Signalisation vorgesehen. Ferner werden punktuell Massnahmen an den Entwässerungsschächten sowie an den Sichtschutzwänden ausgeführt.