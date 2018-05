Die Vikings duellieren sich in der nächsten Saison mit sechs neuen Gegnern. (Archivfoto: Christian Merz)

Die Dürnten Vikings und der EHC Ilnau-Effretikon (EIE) waren in den letzten Jahren die zwei dominierenden Zweitligisten der Ostschweizer Gruppe 1. Die Vikings gewannen 2015 und 2016 gar den Ostschweizer Meistertitel und standen auch in der Saison 2017/18 in der Finalserie, die sie allerdings gegen den SC Rheintal verloren.

Auswärtsspiel in St. Moritz

Das erfolgsverwöhnte Oberländer Duo wird sich auch nächsten Winter wieder duellieren – allerdings in der Gruppe 2. Dazu haben die Vikings und der EIE gleich ein halbes Dutzend neuer Gegner erhalten. So treffen sie auf Erstliga-Absteiger Weinfelden, St. Moritz, Engiadina, Kreuzlingen-Konstanz, Schaffhausen und St. Gallen.

Die Gruppe wird von Bassersdorf und Küsnacht komplettiert, zwei Teams, die schon letzte Saison in derselben Gruppe wie die Oberländer Zweitligisten eingeteilt waren. (zo)