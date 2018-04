Das Resultat ist in Dürnten 1,5 Millionen Franken besser als gedacht. (Archivbild: Nicolas Zonvi)

Für das vergangene Jahr rechnete Dürnten mit einem Aufwandüberschuss von 667'800 Franken. Das Rechnungsergebnis im Geschäftsbericht zeigt nun aber ein positives Ergebnis. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 863'849.86 Franken. Das Resultat ist also um 1,5 Millionen Franken besser als budgetiert. Die grössten Abweichungen zum Voranschlag in der laufenden Rechnung seien auf der Aufwandseite Minderkosten bei den Ressorts Bildung, Gesellschaft, Hochbau und Raumplanung und bei den Liegenschaften, schreibt der Dürntner Gemeinderat in einer Mitteilung.

Dazu kommen tiefere Investitionen der Vorjahre. Dies summiert sich auf 1,2 Millionen Franken. Demgegenüber seien Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung und im Ressort Infrastruktur von total 0,2 Millionen Franken angefallen. Dafür sind die ordentlichen Steuern und der Kapitaldienst um denselben Betrag besser ausgefallen.

Steuerfuss soll stabil bleiben

Die Mehrsaufwendungen in den Bereichen Wirtschaftliche Hilfe und Krankenkasse konnten durch Mehrerträge teilweise gedeckt werden. Die Nettoinvestitionen beim Verwaltungsvermögen sind um 0,9 Millionen Franken höher ausgefallen, während die Aktiven und Passiven der Bestandesrechnung rund 3,9 Millionen Franken höher sind.

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 80 Prozent. Im Vorjahr waren es 47 Prozent. Die 5,5 Millionen Franken Investitionsausgaben 2017 konnten nicht vollständig durch Eigenmittel finanziert werden. Gemäss dem Geschäftsbericht bestand ein Finanzierungsfehlbetrag von 1,1 Millionen Franken. Die teilweise ausserordentlichen höheren Erträge haben zu diesem positiven Rechnungsergebnis geführt. Auswirkungen auf den Steuerfuss soll das nicht haben. Der Gemeinderat habe das Ziel, diesen stabil zu halten.