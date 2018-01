Einen grossen Ansturm auf die Ämter verzeichnete die Gemeinde Dürnten Anfang Januar nicht. Mit Ausnahme des Gemeinderats und der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege meldeten sich zu wenige Kandidaten. Vakanzen gab es in der Sozialbehörde, der Schulpflege und der Rechnungsprüfungskommission. Das hat sich aber nun fast zwei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Wahlvorschläge geändert.

Sieben Kandidaten für vier Sitze

Vor allem die Sozialbehörde scheint in der kurzen Zeit an Beliebtheit gewonnen zu haben. Vier Sitze samt Präsidium gilt es zu besetzen. Zur Wahl stellen sich neben den bereits bekannten Kandidaten Barbara Jäggi (Freie Demokratische Vereinigung/FDV, bisher), Eva Kleiner (parteilos, bisher) und Benjamin Stricker (SVP, neu) nun auch Patrick Bächer (SP, neu), Theresia Keller (parteilos, neu), Kornelius Kümin (GLP, bisher) und Alice Messerli (parteilos, neu).

Auch die Wahlvorschläge für die Schulpflege haben zugenommen. Neben Isabella Engler (SVP, bisher), Albin Goldmann (parteilos, bisher), Raphael Gräser (parteilos, neu), Gabriela Guyer (FDV, bisher), und Lukas Leibundgut (SVP, bisher) wollen neu auch Georg Raguth (FDP, neu) und Simon Tschallener (partelos, neu) einen Sitz in der siebenköpfigen Behörde.

Bereits genug Interesse

Ein weiterer Kandidat stellte sich zudem für die Rechnungssprüfungskommission zur Wahl. Mit Peter Edelbauer (parteilos, neu) hat die Behörde nun genug Kandidaten, um die fünf Sitze zu besetzen. Urs Engler (SVP, neu), der sich für das Präsidium zur Verfügung stellt, hat das Amt wie in einem früheren Bericht erwähnt, nicht bereits inne.

Für die Ämter in der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege gibt es keine neuen Kandidaten. Für die Behörde interessierten sich aber bereits Anfang Januar genügend Kandidaten. Genau so verhält es sich bei der Exekutive. Acht Personen stellen sich weiterhin für die sechs Sitze im Gemeinderat zur Verfügung.

Die Wahlen für alle Dürntner Behörden finden am 22. April statt.