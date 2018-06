Nicht nur in Wetzikon steigt an der Urne die Spannung. Rüti stellt bezüglich Wohnraum für Flüchtlinge die Weichen, in Gossau und Grüningen wird ein neuer Friedensrichter gewählt und in Fischenthal wird entschieden, ob das Pflegezentrum Bauma die Führung des Haus Geeren übernimmt.