Am Montag, 16. April, beginnen in Bubikon Bauarbeiten an der Kämmoosstrasse. Um die Sicherheit für die Velofahrer zu erhöhen, werde entlang der Kämmoosstrasse die Radweglücke zwischen der Ritterhaus- und der Rütistrasse durch den Neubau eines Velowegs geschlossen, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Tiefbauamts. Gleichzeitig würden die Entwässerungsleitungen instandgesetzt.

Aufgrund dieser Bauarbeiten kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen:

Vom 17. April bis 18. Mail wird der Verkehr beim Bahnübergang mit einer Lichtsignalanlage durch den Baubereich geführt.

Vom 17. April bis 9. Mai ist die Einmündung der Ritterhausstrasse in die Kämmoosstrasse gesperrt. Die Buslinien bedienen die Haltestellen Bubikon Ritterhaus nicht. Die entsprechenden Fahrgastinformationen an den Haltestellen und in den Bussen sind zu beachten.

Vom 7. bis 18. Mai wird der Verkehr beim Bachdurchlass Chämmoos mit einem Lichtsignal durch den Baubereich geführt.

Vom 22. Mai bis Ende November wird die Kämmoosstrasse im Abschnitt zwischen den Einmündungen Ritterhausstrasse und Kämmoos zur Einbahnstrasse. Der motorisierte Individualverkehr Richtung Dorfzentrum wird über die Rüti- und Wolfhauserstrasse umgeleitet. Die Umleitung für die Velofahrenden erfolgt über den Ritterhausweg. Die Busse des öffentlichen Verkehrs verkehren mit Unterstützung einer Lichtsignalanlage normal im Gegenverkehr auf der Kämmoosstrasse.

In einer späteren Etappe muss laut Mitteilung auch die Einmündung Kämmoos für rund eine Woche gesperrt werden. Das Gewerbegebiet werde jedoch rückwärtig erschlossen sein. Diese Sperrung finde voraussichtlich Ende August oder Anfang September statt. Über den genauen Zeitpunkt informiere das Tiefbauamt rechtzeitig.