Die Stelle des Bubiker Gemeindeschreibers kann wieder fix besetzt werden. Nachdem Matthias Willener sein Amt nach langjähriger Tätigkeit wegen Mobbingvorwürfen gegen ihn niedergelegt hatte, leitete sein Stellvertreter leitete Carlo Wiedmer die Gemeindeverwaltung ad interim. Das Auswahlverfahren hat nun ein Ustermer gewonnen: Der 46-jährige Stefan Mettler.

«Der Gemeinderat freut sich über die Anstellung von Stefan Mettler als neuer Gemeindeschreiber von Bubikon», heisst es in einer Mitteilung. Er wird die Nachfolge von Carlo Wiedmer per 1. August antreten. Mettler hat eine kaufmännische Ausbildung beim Notariat in Uster absolviert. Nach diversen beruflichen Zwischenstationen in verschiedenen Notariaten begann er im Herbst 2012 seine Gemeindekarriere als Gemeindeschreiber in der Tösstaler Gemeinde Sternenberg. Seit Oktober 2015 ist er als Schreiber der kleinen Weinländer Gemeinde Adlikon tätig.

Carlo Wiedmer bleibt Stellvertreter

Laut Mitteilung verfügt Mettler über diverse Ausbildungen im Notariatsbereich. In den Jahren 2008 bis 2011 hat er zudem eine landwirtschaftliche Ausbildung nachgeholt. Mit dem Wechsel in die Gemeindebranche hat er von 2014 bis 2015 das Gemeindeschreiber-Diplom bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW abgeschlossen. Durch seine breit abgestützte Ausbildung, Berufserfahrung und seine Persönlichkeit bringe er ideale Voraussetzungen für die herausfordernde Stelle als Gemeindeschreiber mit, schreibt der Gemeinderat.

Carlo Wiedmer, der zu Beginn der neuen Legislaturperiode Gemeindepräsident von Grüningen wird, ist ab August weiterhin als Gemeindeschreiber-Stellvertreter und Leiter Hochbau und Planung in Bubikon tätig.