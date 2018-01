Die Gemeindepräsidentin Christine Bernet schreibt in einer Medienmitteilung: Der Gemeinderat erachte diesen Schritt als angezeigt, auch wenn er den Weggang «eines so verdienstvollen, kompetenten Gemeindeschreibers ausserordentlich bedauert». (Foto: PD)

Der Bubiker Gemeindeschreiber Matthias Willener hat am Dienstagabend seine Kündigung eingereicht. Dies kommunizierte Gemeindepräsidentin Christine Bernet per Medienmitteilung. Der Rücktritt stehe im Zusammenhang mit der erhöhten Personalfluktuation auf der Gemeindeverwaltung und der daraus resultierenden Vorwürfe, die via Medien an die Öffentlichkeit getragen würden.

«Nach einer ausführlichen Situationsanalyse und im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Gemeinderat Bubikon tritt Gemeindeschreiber Matthias Willener mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück», heisst es in der Mitteilung weiter. Die interimistische Leitung der Gemeindeverwaltung obliege bis auf Weiteres Willeners Stellvertreter Carlo Wiedmer.

Die Personalfluktuation auf der Gemeindeverwaltung Bubikon ist seit Anfang 2017 beträchtlich. So haben vier von acht Abteilungsleitungen gewechselt. Zwei junge Kadermitarbeitende hätten sich nach rund fünf Jahren im Dienste der Gemeindeverwaltung Bubikon dazu entschlossen, ihre Stelle zu wechseln, schreibt Bernet. Im einen Fall, um eine längere Reise anzutreten, im anderen Fall, um sich innerhalb der öffentlichen Verwaltung beruflich weiterzuentwickeln.

«Verdienstvoll und kompetent»

«In zwei Fällen ging es um unüberwindbare, zwischenmenschliche Differenzen, was Gemeindeschreiber Matthias Willener wiederholt in die Kritik brachte», heisst es in der Mitteilung weiter. Im Wissen um die nachhaltig hohe Belastung, die von solch internen Spannungen für alle Mitarbeitenden der Verwaltung ausgehen, und angesichts des nahenden Ruhestands habe sich Matthias Willener entschlossen, sein Amt niederzulegen.

Der Gemeinderat erachte diesen Schritt als angezeigt, auch wenn er den Weggang «eines so verdienstvollen, kompetenten Gemeindeschreibers ausserordentlich bedauert».

Suche nach neuem Gemeindeschreiber

Matthias Willener habe seit 32 Jahren für die Gemeindeverwaltung Bubikon gearbeitet. Von 1986 bis 2008 war sei er Leiter der Bauabteilung und stellvertretender Gemeindeschreiber gewesen, seither habe er als Gemeindeschreiber geamtet.

«Der Gemeinderat Bubikon legt Wert auf die Feststellung, dass während der Veränderungen die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der Verwaltung und die Erbringung der Dienstleistungen gegenüber der Bevölkerung vorbehaltlos gewährleistet waren. Soweit nötig, wurden personelle Engpässe mit versierten Aushilfen überbrückt» , schreibt Bernet.

Mit Ausnahme einer Leitungsfunktion im Bereich Steuern und einer personellen Verstärkung in der Abteilung Liegenschaften seien auf der Bubiker Gemeindeverwaltung ansonsten alle Stellen mit versierten Mitarbeitenden besetzt. Der Gemeinderat werde die Suche nach einem neuen Gemeindeschreiber per sofort angehen. Der interimistische Gemeindeschreiber Carlo Wiedmer kandidiert derzeit in Grüningen als Gemeindepräsident. Bis jetzt ist er der einzige Kandidat.

Der Bubiker Gemeinderat trifft sich heute Mittwoch um 15 Uhr zu einer Krisensitzung.