Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, nominiert sie für den Gemeinderat Hans Boll und Luis Frei. Der 70-jährige Boll sei in Wolfhausen wohnhaft und sehr aktiv. Zudem bringe er aus seinen beruflichen Erfahrungen Fähigkeiten mit, die für die Aufgaben in einer Behörde, von grossem Wert seien. Weiter heisst es, dass er Aufgaben sachlich, zielorientiert und diszipliniert löse.

Luis Frei, 58 Jahre alt und aus Bubikon, arbeite als selbstständiger Finanzberater und bündle in seinen Erfahrungen die nötigen Fähigkeiten, um Aufgaben in einer Behörde engagiert, sachlich und zielorientiert anzugehen, schreibt die SVP.

Unverändert bleibe die Vertretung in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und der Sozialbehörde. Zur Wiederwahl stellen sich für die RPK Marco Colombo aus Wolfhausen, als bisheriger nominiert, und Andrea Hottinger für die Sozialbehörde, auch als bisherige nominiert. Für die Kirchenpflege wurde Ursula Stucki aus Wolfhausen, teilt die SVP mit.