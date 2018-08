Offenbar war ein Kabelschaden Schuld am Stromausfall von Montag in und um Bubikon. Im Bild eine Freileitung in Bubikon. (Foto: Archiv)

Montagnachmittag, gut 15.15 Uhr. Bildschirme in den Gemeinden Hinwil, Bubikon, Gossau und Dürnten werden plötzlich schwarz, Musik erstummt, Lichter erlöschen. Ein Stromausfall, mitten am Tag.

Bereits kurz nach 16 Uhr melden die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), der Schaden sei behoben. Doch es dauert nicht lange, bis in guten Teilen der betroffenen Region dasselbe Phänomen erneut auftritt. Stromausfall Nummer zwei.

Kabelschaden war Schuld

Laut Noël Graber, Mediensprecher der EKZ, ist der Auslöser des ersten Stromausfalls ein Kabelschaden. Den kann die Crew des Betriebs zwar zügig beheben. Doch danach sei es zu einem so genannten Folgeschaden gekommen, ebenfalls ein Kabelschaden, so Graber. Und der hat weitere Stromunterbrüche zur Folge.

Auch in umliegenden Gemeinden, die vom grossen Ausfall nicht betroffen sind, gibt es zu jenem Zeitpunkt einen kurzen Aussetzer, etwa in Wetzikon. Laut einem Betroffenen aus Wetzikon, der einen Netzwerkreport aufgezeichnet hat, taucht das Stromnetz erstmals bereits um 15.01 Uhr, also vor dem grossen Ausfall in der Region Bubikon. Danach kommt es zu einem zweiten Ausfall in Wetzikon, um 15.25 Uhr. Die beiden Aussetzer hätten nur eine Sekunde gedauert, was aber dennoch bei sämtlichen Geräten zu einem Blackout geführt habe. Das könne passieren, da alle Stromnetze miteinander verbunden seien, sagt Graber. «Uns liegen aber keine konkreten Meldungen vor.»

Auch Ausfall bei UPC Cablecom

Laut Bernard Strapp, Mediensprecher der UPC Cablecom, ist vom Stromausfall auch das Cablecomnetz betroffen. Kunden in Bubikon und Dürnten hätten von 15.15 Uhr an während einer Stunde kein Netz gehabt, zumal dieses vom Stromnetz abhängig sei.