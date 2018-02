Wie weiter in Bubikons Exekutive? Die Frage stellt sich nicht erst seit der Affäre um Gemeindeschreiber Matthias Willener, dem schwere Mobbing-Vorwürfe gemacht werden und in deren Fahrwasser sich auch Gemeindepräsidentin Christine Bernet (Freie Bürgervereinigung FBV) harter Kritik stellen muss.

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass sich von den sieben Mitgliedern des Gemeinderats nur zwei zur Wiederwahl stellen. Eines davon ist Severin Länzlinger (FBV), das andere die Gemeindepräsidentin selbst, die eine zweite Amtszeit anhängen will.

Ein Gerangel um die Gemeinderatssitze

Die Wahlanordnung zeigt nun, dass ihr niemand das Präsidium streitig machen will. Aber ein Gerangel um die Sitze im Rat gibt es nichts desto trotz: Zehn Kandidaten einen der sieben Sitze in der Exekutive – alle haben eine Partei im Rücken. Die Namen der neuen Kandidaten sind Folgende: Stefan Bänziger (FDP), Susanne Berchtold (FDP), Hans Boll (SVP), Anton Diethelm (CVP), Luis Frei (SVP), Thomas Illi (EVP), Martin Kurt (FDP) und Sara Müller (FDP).

Die Ausgangslage ist insofern interessant, als dass Bernet mit der Gemeindeschreiber-Affäre zur Wackelkandidaten werden könnte. Sollte sie abgewählt werden, müssten die gewählten Räte letztlich das Präsidium unter sich ausmachen.

«Ich werfe mir vor, dass ich zu spät hingeschaut habe» Gemeindepräsidentin Christine Bernet äussert sich im Interview zu den Mobbingvorwürfen >>

Wahlkampf in der Schulpflege

Wahlkampfstimmung kommt auch bei der Schulpflege auf: Acht Kandidaten müssen die sieben Sitze untereinander ausmachen. Das Präsidium will Andrea Keller (parteilos) behalten. Von den Kandidaten sind vier bisherige und vier neue gelistet.

Stille Wahlen gibt es bei den Gesamterneuerungswahlen in Bubikon nicht. Auswahl haben die Bubiker bei der Sozialbehörde und der Rechnungsprüfungskommission indes nicht. Für die Sozialbehörde kandidieren vier Personen für vier Sitze, bei der RPK fünf für fünf Sitze. Das Präsidium will Erich Henzelmann (FDP) neu übernehmen.

Kandidatenüberschuss für Kirchenpflege

Interessant wird die Ausgangslage in der Reformierten Kirchenpflege. Während die meisten Kirchgemeinden Mühe haben, ihre Behörde zusammenzubringen, steht in Bubikon gar eine Kampfwahl an. Für die sieben Sitze gibt es acht Kandidaten, vier bisherige, vier neue. Das Präsidium will der bisherige Kurt Willi behalten.