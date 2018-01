Hinausgeekelt nach 24 Jahren Tätigkeit. Entlassen nach einem Notfall in der Familie. Blossgestellt in einem Mail mit 44 Adressaten. Die Geschichten, die Ex-Angestellte über die Zustände in der Bubiker Verwaltung erzählen, sind haarsträubend. Schuld sein soll der Gemeindeschreiber. Dieser hat seine Kündigung eingereicht.