In Bubikon wird es in den kommenden Wochen ruhiger. Jetzt kommen jene Bewohner auf ihre Kosten, die sich jeweils am Kirchengeläut stören. Die Kirchenpflege hat am 16. Mai beschlossen, für die Sanierung ihres Kirchturms 375'000 Franken zu sprechen. Damit soll laut einer Mitteilung verhindert werden, dass Sandsteine und Putz herunterfallen. Die Ausgaben gelten als gebundene Kosten.

«Nach langen und umfassenden Vorabklärungen, den Sanierungskonzepten, der Materialisierung, der Ausschreibung der Arbeiten und der Vergaben ist es nun soweit», teilt die Bubiker Kirchenpflege mit. Am Mittwoch beginnen die Vorarbeiten mit der Stilllegung der Uhr.

Stunden- und Viertelstundenschläge fehlen

Die Zeiger und Zifferblätter werden entfernt. Dies sei nicht nur für die Revision notwendig, sondern auch damit der Baumeister seine Arbeiten beim Abrieb und anschliessend beim Grundputz korrekt ausführen könne, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zum gleichen Zeitpunkt werde die Mechanik des Stundenschlags demontiert und in der Werkstatt revidiert. Deshalb fehlen während den nächsten Wochen die Stunden- und Viertelstundenschläge. Eine Zeitangabe kann man von der Kircheglocke also während der Sanierung nicht erwarten. «Das Geläut um 11 und um 15 Uhr wird während den Bauarbeiten abgestellt», schreibt die Kirchenpflege weiter. Das Morgen- und Abendgeläut sowie das Ein- und Ausläuten von Gottesdiensten und Abdankungen finden normal statt.

Sanierungsarbeiten dauern 12 Wochen

Aufgrund der Bauarbeiten sei eine gewisse Belastung durch Staub und Lärm nicht vermeidbar. Die Verantwortlichen versuchten diese möglichst gering zu halten.

Die Sanierungsarbeiten am Kirchenturm dauern je nach Wetter für den Grundputz und den Abrieb 12 Wochen. Danach erfolgen die Malerarbeiten und die Wiedermontage der Uhr und der Blitzschutzes. Wohl im Oktober dann wird das Gerüst entfernt.