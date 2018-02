Nicht weniger als neun Medaillengewinner aus den Ländern Schweiz, Italien, China, Weissrussland, Russland und der Tschechischen Republik gewannen ihr Edelmetall an den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea auf Skis oder Snowboards der Bubiker Snowboardfirma Oxess. Der Schweizer Profi-Snowboarder Nevin Galmarini holte am vergangenen Wochenende im Parallel-Riesenslalom auf einem Oxess-Snowboard die Goldmedaille, wie die Firma mitteilt.

Seit Juni 2017 verfügt Oxess über einen neuartigen Teststand für Ski und Snowboard, der in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik (HSR) in Rapperswil entstand. Maschinenbau-Ingenieurin Kathrin Hoff habe den Teststand im Rahmen ihrer Masterarbeit entwickelt, heisst es weiter.

Daten helfen

Mit Hilfe des neuartigen Teststandes erhalte Oxess-Chef Marcel Brunner exakte Messdaten darüber, was mit einem Snowboard passiert, wenn er die Zusammensetzung der Materialien Holzkern, Glasfaser, Aluminium und Carbon verändert. «Die Daten helfen uns dabei, unsere handgefertigten Ski und Snowboards noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Fahrerinnen und Fahrer abzustimmen», sagt Brunner.

Jeder Unterschied im Biegeverhalten durch Änderungen am Material lasse sich mit dem HSR Teststand exakt ausmessen. Gold-Gewinner Nevin Galmarini sagt dazu: «Ich kann Marcel mein Fahrgefühl nach Testfahrten beschreiben, sagen, wo wir noch verbessern müssen – so kann ich die Entwicklung meines Snowboards direkt beeinflussen.»