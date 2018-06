69 Stimmberechtigte fanden sich gestern Abend in der Mehrzweckhalle Spycherwise in Bubikon zur Rechnungs-Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde ein. Es war die letzte Gemeindeversammlung, in der die beiden Güter einen separaten Rechnungsabschluss auswiesen. Auf Jahresbeginn ist in Bubikon nämlich die Einheitsgemeinde eingeführt worden.

Höhere Defizite

Beide Güter, dies zeigten die Ausführungen von Daniel List, dem Finanzvorstand im Gemeinderat, und Stefan Bänziger, dem Amtskollegen in der Schulpflege, schlossen mit einem gegenüber dem Voranschlag höheren Fehlbetrag. Das Politische Gut schloss das Rechnungsjahr mit einem Aufwandüberschuss in Höhe von 1,9 Millionen Franken (gegenüber 1,63 Millionen Franken im Budget 2017). Das Schulgut wies ein Minus von 3,37 Millionen Franken statt den prognostizierten 3,26 Millionen Franken Defizit aus.

Daniel List erläuterte in gewohnter Detailtreue die markantesten Zahlen im Abschluss. «Wir blicken auf ein nicht wahnsinnig erfolgreiches Finanzjahr zurück», meinte er eingangs seiner Betrachtungen. Gegenüber dem Rechnungsabschluss des Vorjahres habe man zwar in diversen Sparten besser abgeschnitten, doch in den Bereichen Gesundheit und Soziale Wohlfahrt habe man massive Mehrkosten hinnehmen müssen.

«Mehr als die Hälfte des steuerfinanzierten Haushaltes geht auf diese zwei Bereiche, die stark reguliert sind, zurück», so der Referent. Bei den Nettoinvestitionen sei man hingegen «auf die Bremse» gestanden. RPK-Präsident Thomas Kaufmann meinte, dass seine Behörde als «finanzpolitisches Gewissen» der Gemeinde trotz budgetiertem Aufwandüberschuss gehofft habe, dass dieser etwas positiver ausfalle. Die Versammlung stimmte der Rechnung ohne Einwände zu.

«Hohe Budgetdisziplin»

Trotz «hoher Budgetdisziplin», wie Stefan Bänziger, der Finanzchef des Schulgutes, ausführte, resultiere im Abschluss 2017 ein um 107 000 Franken schlechteres Ergebnis als budgetiert. Weniger Steuereinnahmen auf der einen Seite und markant gestiegene Kosten im Bereich der Sonderschulung hätten zu dieser ungünstigen Entwicklung beigetragen. Das Eigenkapital der Schule verringerte sich von zuletzt 2,24 Millionen Franken auf minus 1,12 Millionen Franken. Die Versammlung sprach sich auch für diese Rechnung einstimmig aus.

Dank und Blumen

Die scheidende Gemeindepräsidentin Christine Bernet dankte zum Schluss ihrer letzten Gemeindeversammlung allen per Ende Juni aus ihren Ämtern ausscheidenden Behördenmitgliedern. Die Amtsträger hätten sich für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde eingesetzt. Applaus und Blumen gab es auch für Christine Bernet.